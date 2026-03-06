Având în vedere că atât Donald Trump, cât și secretarul său al apărării Pete Hegseth au declarat că războiul ar putea dura câteva săptămâni, CSIS, un centru de reflecție din Washington D.C., notează că Departamentul Apărării va avea nevoie de mai mulți bani decât cei alocați inițial pentru a finanța războiul împotriva regimului de la Teheran.

„Costul munițiilor va scădea pe măsură ce Statele Unite vor trece la muniții mai ieftine”, menționează CSIS, subliniind că începutul unei campanii aeriene este mai costisitor de regulă din cauza armamentului sofisticat necesar.

„Cu toate acestea, costurile neprevăzute în buget vor fi substanțiale… Asta înseamnă că Departamentul Apărării va avea nevoie de fonduri suplimentare la un moment dat, deoarece nivelul reducerilor bugetare necesare pentru finanțarea internă a acestui conflict ar fi probabil dificil din punct de vedere politic și operațional”, conchid experții de la CSIS.

Potrivit The Straits Times, administrația Trump intenționează să se întâlnească vineri, la Casa Albă, cu directorii celor mai mari contractori americani din industria apărării, pentru a discuta accelerarea producției de armament. Demersul are loc în contextul în care Pentagonul încearcă să își refacă stocurile de muniții după loviturile asupra Iranului și alte operațiuni militare recente.

