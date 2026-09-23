Un avion lung de 109 metri, cu un compartiment de marfă uriaș și suficient spațiu pentru a transporta mai multe elicoptere sau avioane de luptă complet asamblate este dezvoltat în Statele Unite. WindRunner, proiectul companiei americane Radia, ar urma să devină cel mai mare avion din lume, iar primul său zbor este prevăzut pentru 2030.

WindRunner va fi mai lung decât Antonov An-225 Mriya

Ani la rând, Antonov An-225 Mriya a fost simbolul transportului aerian de dimensiuni gigantice. Avionul avea șase motoare, o lungime de 84 de metri, o înălțime de 18,1 metri și o anvergură a aripilor de 88,4 metri. Aeronava ucraineană putea transporta încărcături de până la 250 de tone și era folosită în special pentru obiecte foarte grele sau cu dimensiuni neobișnuite. Singurul exemplar finalizat a fost distrus în februarie 2022, în primele zile ale invaziei ruse în Ucraina.

Antonov An-225 Mriya, fostul gigant al aviației cargo, avea o lungime de 84 de metri și putea transporta până la 250 de tone. Sursă foto: Profimedia Images

WindRunner este construit după o filosofie diferită. Nu încearcă să doboare recordul de greutate transportată, ci să ofere un spațiu interior enorm. Potrivit datelor publicate de Radia, avionul va avea 109 metri lungime, 80 de metri anvergura aripilor și 24 de metri înălțime. Compartimentul său de marfă va avea un volum de aproximativ 6.800 de metri cubi. Sarcina utilă maximă va fi însă de 72,6 tone, mult sub cea pe care o putea transporta Antonov An-225.

De ce s-a dorit un WindRunner atât de mare

Ideea WindRunner a pornit de la o problemă întâlnită în industria energiei eoliene. Turbinele eoliene amplasate pe uscat au devenit tot mai mari, iar unele dintre palele noilor generații depășesc 100 de metri lungime. Transportarea lor pe șosea sau pe calea ferată devine extrem de dificilă din cauza podurilor, curbelor, tunelurilor și infrastructurii existente, iar WindRunner a fost proiectat tocmai pentru a elimina o parte dintre aceste obstacole.

Avionul va putea prelua o pală eoliană din apropierea fabricii și o va putea transporta pe calea aerului până lângă parcul eolian. Compartimentul de marfă este proiectat pentru obiecte cu lungimi de până la 105 metri, o lățime maximă de 10 metri și o înălțime de până la 9 metri.

WindRunner poate ateriza chiar și pe o pistă neasfaltată

Una dintre particularitățile avionului este faptul că nu ar urma să depindă exclusiv de aeroporturile mari. WindRunner este proiectat să decoleze și să aterizeze pe piste neasfaltate sau amenajate sumar, cu o lungime de aproximativ 1.800 de metri, chiar și atunci când transportă sarcina maximă. Astfel, aeronava ar putea duce încărcături foarte mari direct în zone izolate, acolo unde infrastructura rutieră sau aeroportuară este limitată.

Pentru proiectele eoliene, acest lucru înseamnă că o pistă poate fi amenajată relativ aproape de locul în care urmează să fie instalată turbina.

6 elicoptere Chinook sau 4 avioane F-16 într-un singur avion

Dimensiunile uriașe ale compartimentului de marfă au atras între timp și atenția sectorului militar. WindRunner este gândit astfel încât echipamentele să poată fi transportate fără operațiuni complexe de demontare și reasamblare. Printre configurațiile prezentate pentru viitoarea aeronavă se află transportul simultan a șase elicoptere Boeing CH-47 Chinook sau a patru avioane de luptă F-16.

WindRunner este proiectat să transporte inclusiv până la șase elicoptere CH-47 Chinook. Sursă foto: Radia

Informația privind aceste configurații a fost atribuită companiei Radia și de publicația de specialitate Aviation International News. Compania prezintă WindRunner drept o soluție pentru transportul avioanelor tactice, elicopterelor, radarelor, sistemelor de comunicații prin satelit și altor echipamente militare de dimensiuni foarte mari, fără ca acestea să fie desfăcute înaintea transportului.

Compartiment de marfă de aproximativ 6.800 de metri cubi

Cifra care arată cel mai bine diferența față de actualele avioane cargo este însă volumul. WindRunner va avea în jur de 6.800 de metri cubi de spațiu pentru marfă. Prin comparație, potrivit datelor Radia, Antonov An-124 dispune de aproximativ 1.160 de metri cubi, iar Boeing 747-400F de circa 610 metri cubi.

WindRunner, gigantul Cargo de 109 metri. Imagine generată cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Avionul nu va putea ridica însă cele mai mari greutăți din istoria aviației. Sarcina sa maximă de 72,6 tone este mai mică decât cea a unor avioane cargo existente. Avantajul lui WindRunner va fi tocmai posibilitatea de a transporta obiecte extrem de voluminoase, care nu încap în aeronavele actuale.

Primul zbor este programat pentru 2030

Proiectul a avansat în 2026, iar Radia a anunțat noi acorduri cu furnizori și companii care vor participa la dezvoltarea sistemelor aeronavei. În luna iulie, compania anunța că programul WindRunner a făcut progrese în inginerie, dezvoltare industrială și construirea rețelei de parteneri și furnizori. Ținta anunțată în prezent de Radia este ca primul zbor al WindRunner să aibă loc în 2030.