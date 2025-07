620 de milioane de dolari dintr-un atac cibernetic asupra unei criptomonede

Un grup sancționat și legat de Coreea de Nord ar fi furat aproximativ 620 de milioane de dolari într-un atac cibernetic asupra unei criptomonede în 2022, intenționează să demonstreze procurorii americani într-un proces care va avea loc în curând, ilustrând astfel amploarea activității sale în domeniul monedelor digitale.

Departamentul Trezoreriei SUA a declarat recent că va include pe lista neagră un conglomerat financiar cambodgian pentru spălarea de bani proveniți din monede digitale furate pentru grupul secret.

Aceste eforturi sunt cele mai recente care se concentrează asupra activităților grupului Lazarus, pe care autoritățile americane îl suspectează că a furat miliarde de dolari în aproape două decenii pentru a finanța programul nuclear al regimului nord-coreean.

Procurorii și avocații apărării se confruntă cu privire la cât din probele din cazul de spălare de bani, care implică un serviciu de criptomonede numit Tornado Cash, pot fi prezentate juraților, potrivit documentelor depuse la tribunal.

Ce este Grupul Lazarus, asociat cu unele dintre cele mai infame jafuri digitale

Avocații apărării încearcă să blocheze referirile la Grupul Lazarus din proces, susținând că ar fi nedrept față de inculpat. Procurorii susțin că portofelul criptografic în care au ajuns fondurile furate era legat de grup.

Grupul Lazarus a fost asociat cu unele dintre cele mai infame jafuri digitale din istoria recentă, inclusiv furtul a 81 de milioane de dolari din contul Bangladeshului la Federal Reserve Bank of New York, atacul global cu ransomware „WannaCry” și atacul cibernetic asupra Sony Pictures, ca represalii pentru producția filmului The Interview. Statele Unite au impus sancțiuni grupului în 2019.

O unitate de aplicare a legii din cadrul Departamentului Trezoreriei a luat recent în vizor și Lazarus, menționând că acesta a utilizat Huione Group, un conglomerat bancar cu sediul în Cambodgia, pentru a spăla 4 miliarde de dolari din fonduri digitale furate.

„Huione Group servește ca nod critic pentru spălarea veniturilor obținute din jafurile cibernetice efectuate de Republica Populară Democrată Coreeană”, a declarat FinCEN, adăugând că va întrerupe accesul Huione la sistemul financiar american.

În 2023, Departamentul de Justiție l-a acuzat pe Roman Storm, cofondator al Tornado Cash, care a ascuns istoricul tranzacțiilor blockchain, de facilitare cu bună știință a spălării a peste 1 miliard de dolari din venituri obținute din activități criminale prin intermediul platformei sale.

Storm și alți cofondatori ai Tornado Cash, au susținut procurorii, credeau că grupul Lazarus era responsabil de piratarea rețelei Ronin, care stă la baza Axie Infinity, un joc video bazat pe blockchain.

Co-fondatorii ar fi crezut, de asemenea, că fondurile ar putea fi utilizate pentru programul Coreei de Nord de arme de distrugere în masă, a adăugat Departamentul Justiției.

Avocații lui Storm, care a pledat nevinovat și va fi judecat luna aceasta, au declarat că referirile la Lazarus Group ar trebui blocate din lipsă de dovezi și relevanță, potrivit documentelor depuse la tribunal.

Aceștia au afirmat că Storm nu a fost acuzat de piraterie informatică și „nu este suspectat că ar fi conspirat sau că ar avea legături cu grupul Lazarus”, potrivit documentelor depuse la tribunal. Departamentul de Justiție l-a acuzat și pe un alt cofondator al Tornado Cash, Roman Semenov, care este în continuare în libertate. Un avocat care îl reprezintă pe Storm a refuzat să comenteze.

Coreea de Nord este suspectată că deturnează active digitale pentru a-și finanța programele ilegale de arme

Coreea de Nord a devenit o forță de frunte în criminalitatea cibernetică internațională, autoritățile americane considerând-o una dintre principalele amenințări cibernetice globale, alături de Rusia, China și Iran.

Regimul este suspectat că deturnează active digitale pentru a-și finanța programele ilegale de rachete balistice și arme de distrugere în masă, potrivit Trezoreriei SUA.

„Grupul Lazarus a victimizat în repetate rânduri atât utilizatorii, cât și dezvoltatorii de tehnologii de active digitale în scopul finanțării activităților maligne ale regimului RPDC”, a declarat Departamentul de Justiție într-un comunicat.

Victor Cha, președintele departamentului de geopolitică și politică externă și președintele Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale, a declarat că suma estimată de 1,34 miliarde de dolari obținută de Coreea de Nord din criptomonede furate anul trecut este un „record”, ceea ce duce la „îngrijorări cu privire la utilizarea veniturilor pentru finanțarea proliferării armelor”.

