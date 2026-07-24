Începând cu vineri, ora 00:01 (07:01 ora României), 86 de țări au fost supuse unor tarife de 10% până la 12,5% pentru o serie de mărfuri exportate în Statele Unite. Produsele care se află deja în drum spre cea mai mare economie a lumii nu vor fi afectate, dacă ajung la destinație înainte de 28 iulie, ora 00:01.

Tarife noi în locul celor care expiră

Chiar înainte ca noile tarife să intre în vigoare, Australia, Japonia și Noua Zeelandă – trei aliați ai Statelor Unite în Asia – au condamnat ferm noua decizie punitivă a administrație Trump. Autoritățile de la Canberra le consideră „nejustificate”, cele de la Wellington „extrem de dezamăgitoare”, iar cele de la Tokyo le „regretă”.

Aceste tarife înlocuiesc taxele vamale de 10% impuse în februarie, care au expirat în același moment. Aceste tarife temporare, cu o durată de 150 de zile, au fost implementate de administrația Trump în urma deciziei Curții Supreme, care a anulat majoritatea tarifelor impuse de la revenirea sa la Casa Albă.

Administrația Trump susține că noile tarife sunt impuse pentru faptul că partenerii comerciali ai Statelor Unite nu au eliminat produsele fabricate cu muncă forțată din lanțurile lor de aprovizionare.

„Căutăm să punem capăt comerțului cu aceste tipuri de produse. Dacă permiteți importul de bunuri produse cu muncă forțată, se creează o concurență neloială împotriva propriilor produse. Vrem ca toate țările să aibă același tip de protecție”, a declarat reprezentantul american pentru comerț, Jamieson Greer.

Cele 86 de țări vizate de noile tarife impuse de administrația Trump

Astfel, potrivit administrației Trump, Următoarele 54 de economii nu au impus și nu au aplicat în mod eficient o interdicție privind importul de bunuri produse prin muncă forțată: Algeria; Angola; Argentina; Australia; Bahamas; Bahrain; Bangladesh; Brazilia; Cambodgia; Chile; Republica Populară Chineză; Columbia; Costa Rica; Republica Dominicană; Egipt; El Salvador; Guatemala; Guyana; Honduras; Hong Kong, China; India; Irak; Israel; Japonia; Iordania; Kazahstan; Kuweit; Libia; Malaezia; Maroc; Noua Zeelandă; Nicaragua; Nigeria; Norvegia; Oman; Peru; Filipine; Qatar; Rusia; Arabia Saudită; Singapore; Africa de Sud; Coreea de Sud; Sri Lanka; Elveția; Taiwan; Thailanda; Trinidad și Tobago; Turcia; Emiratele Arabe Unite; Regatul Unit; Uruguay; Venezuela; și Vietnam.

În plus, următoarele șase economii nu au reușit să aplice în mod eficient interdicția privind importul de bunuri produse prin muncă forțată: Canada, Ecuador, Uniunea Europeană, Indonezia, Mexic și Pakistan. Uniunea Europeană numără 27 de state, printre care și România.

Cu toate acestea, energia și materiile prime care nu sunt produse în Statele Unite urmează să fie excluse de pe lista produselor afectate.

Greta Peisch, avocată specializată în comerț internațional, a precizat că obiectivul este de a menține controlul și presiunea asupra țărilor pentru a continua implementarea acordurilor comerciale existente și, eventual, pentru a negocia altele noi în viitor”. „Există această temă fundamentală, chiar dacă tarifele variază semnificativ, iar justificările lor se schimbă între timp”, a adăugat ea. 

UE contestă motivul invocat de administrația Trump

Înaltul Reprezentant UE pentru Politică Externă și Afaceri de Securitate, Kaja Kallas, a pus sub semnul întrebării rațiunea impunerii noilor tarife vamale asupra bunurilor europene. Potrivit ei, acuzațiile privind deficiențele în controalele asupra muncii forțate în cadrul blocului comunitar sunt nefondate.

„Nu se poate spune asta despre Uniunea Europeană. Comparând legislația noastră privind munca și cea din Statele Unite, se poate vedea că noi avem concedii plătite, condiții de muncă foarte bune pentru angajații noștri, deci (decizia privind tarifele – n.r.) nu este cu adevărat justificată”, a declarat Kallas pentru Reuters în marja reuniunilor ASEAN de la Manila, în Filipine.

Kaja Kallas a mai spus că UE va solicita clarificări din partea Statelor Unite, subliniind că blocul comunitar și-a respectat angajamentele asumate în cadrul unui acord comercial transatlantic încheiat anul trecut.

„Am avut o înțelegere cu America și ne-am ținut de acea înțelegere, de acea parte a înțelegerii. De aceea este o surpriză negativă faptul că acest acord nu este respectat”, a transmis șefa diplomației europene.

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