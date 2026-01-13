Autoritățile americane avertizează că situația de securitate se deteriorează rapid și că evacuarea trebuie făcută pe cont propriu, fără a se baza pe sprijin din partea guvernului de la Washington.

„Părăsiți Iranul imediat și asigurați-vă că aveți un plan de ieșire care nu implică asistență guvernamentală americană”, se arată într-un mesaj publicat pe site-ul așa-numitei „ambasade virtuale” a SUA în Iran.

Nivelul de alertă a fost ridicat la cel mai înalt grad. În contextul intensificării tulburărilor sociale, autoritățile iraniene au restricționat accesul la internet, au blocat drumuri și au limitat funcționarea transportului public.

Cetățenilor americani li se recomandă, dacă situația o permite, să ia în calcul părăsirea Iranului pe cale terestră prin Armenia sau Turcia.

Pentru cei care nu pot pleca, recomandarea este să se adăpostească într-un loc sigur, să își facă rezerve de alimente și bunuri esențiale și să rămână vigilenți.

De asemenea, aceștia sunt sfătuiți să utilizeze metode alternative de comunicare, având în vedere întreruperea totală a internetului.

Pe fondul amenințărilor cu posibile acțiuni militare ale SUA în Iran, președintele american Donald Trump a anunțat luni seară că statele care continuă relațiile comerciale cu Teheranul vor fi supuse unui tarif suplimentar de 25% la exporturile către Statele Unite.

„Cu efect imediat, orice țară care face afaceri cu Republica Islamică Iran va plăti un tarif de 25% pentru toate afacerile realizate cu Statele Unite. Acest ordin este definitiv și fără drept de apel”, a transmis Donald Trump.

Deși detaliile sunt limitate, măsura este considerată mai degrabă simbolică, întrucât Iranul, un mare producător de petrol, este deja vizat de sancțiuni economice severe impuse de SUA și de comunitatea internațională.

Duminică, Donald Trump a anunțat că liderii iranieni, confruntați cu proteste violente și tensiuni tot mai mari cu Statele Unite, l-au contactat sâmbătă pentru a iniția negocieri.

Guvernul Bolojan crește vârsta de pensionare în MAI, MApN, SRI și SPP ca să nu taie salariile și numătul de angajați: „Proiectul, până săptămâna viitoare"
Salvatorii l-au păzit o noapte întreagă pe munte, la -20 de grade, după ce s-a rătăcit. Povestea ucraineanului găsit în viață în gerul extrem din Maramureș | VIDEO
Știri România 08:49
Salvatorii l-au păzit o noapte întreagă pe munte, la -20 de grade, după ce s-a rătăcit. Povestea ucraineanului găsit în viață în gerul extrem din Maramureș | VIDEO
Vremea se menține geroasă până în februarie, avertizează ANM. Prognoza meteo pentru perioada 12 ianuarie – 8 februarie 2026
Știri România 08:39
Vremea se menține geroasă până în februarie, avertizează ANM. Prognoza meteo pentru perioada 12 ianuarie – 8 februarie 2026
Cine este Andrei Beleuț, concurent la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Stiri Mondene 09:00
Cine este Andrei Beleuț, concurent la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
PRO TV renunță la emisiunea „La Măruță". Ce se întâmpă cu prezentatorul Cătălin Măruță: „Noi formate pe care mi le doream"
Stiri Mondene 12 ian.
PRO TV renunță la emisiunea „La Măruță". Ce se întâmpă cu prezentatorul Cătălin Măruță: „Noi formate pe care mi le doream"
UDMR acuză MAE în scandalul Mercosur. Kelemen Hunor: „Nu a ținut cont de Ministerul Agriculturii. Inacceptabil"
Politică 12 ian.
UDMR acuză MAE în scandalul Mercosur. Kelemen Hunor: „Nu a ținut cont de Ministerul Agriculturii. Inacceptabil"
Guvernul Bolojan crește vârsta de pensionare în MAI, MApN, SRI și SPP ca să nu taie salariile și numătul de angajați: „Proiectul, până săptămâna viitoare"
Politică 12 ian.
Guvernul Bolojan crește vârsta de pensionare în MAI, MApN, SRI și SPP ca să nu taie salariile și numătul de angajați: „Proiectul, până săptămâna viitoare"
