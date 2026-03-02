Experiența de pe frontul ucrainean

La patru ani de la declanșarea invaziei ruse la scară largă, Ucraina a acumulat o expertiză unică în doborârea aparatelor de zbor fără pilot de fabricație iraniană, în special a modelelor Shahed.

În cadrul unui interviu telefonic acordat Bloomberg News, Zelenski a explicat mecanismul propunerii sale.

„Aș sugera următoarele: liderii din Orientul Mijlociu au relații excelente cu rușii. Ei le pot cere rușilor să pună în aplicare un armistițiu de o lună (n.r. – în Ucraina)”, a declarat Volodimir Zelenski pentru Bloomberg News.

Dată ce va fi instituit armistițiul, „vom trimite cei mai buni operatori interceptori de drone ai noștri în țările din Orientul Mijlociu”, a spus Zelenski.

Încetarea focului ar putea fi, de asemenea, solicitată pentru două luni sau două săptămâni, „pentru a putea ajuta țările din Orientul Mijlociu să protejeze civilii”.

De asemenea, oferta de asistență defensivă este valabilă în aceleași condiții și pentru Israel.

Anterior, Ministerul de Externe al Ucrainei a transmis că nu va uita niciodată atacurile cu drone iraniene asupra orașelor ucrainene și a pus responsabilitatea pentru escaladare în Orientul Mijlociu pe regimul de la Teheran.

Contextul regional

Oferta Kievului, deși considerată a avea șanse reduse de concretizare, vine într-un moment de criză profundă pentru statele din Golf. În weekendul recent încheiat, orașe importante, inclusiv Dubai, au fost ținta unor baraje masive de rachete și drone iraniene.

Aceste atacuri reprezintă represaliile directe ale Teheranului după operațiunile militare americano-israeliene care au dus la eliminarea liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, și a altor oficiali de rang înalt.

Astfel, expertiza ucraineană ar răspunde unei nevoi de securitate urgente și reale pentru state precum Emiratele Arabe Unite, Qatar sau Arabia Saudită.

Poziția Moscovei

Convingerea Kremlinului rămâne însă principalul obstacol. Rusia a respins deja în repetate rânduri apelurile președintelui american Donald Trump pentru un armistițiu, în ciuda eforturilor Washingtonului de a media un acord de pace.

Momentan, nu este clar de ce Vladimir Putin ar accepta o pauză operațională în aceste condiții.

Între timp, liderul rus își gestionează propriile alianțe. Luni, Putin a purtat o serie de discuții telefonice cu șefii de stat din regiunea Golfului, inclusiv din Bahrain, Emiratele Arabe Unite și Qatar.

În paralel, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a ținut să precizeze că Moscova se află „în contact constant cu conducerea iraniană”, subliniind complexitatea rețelei de interese din zonă.

