Incidentul a avut loc la începutul acestei săptămâni, stârnind îngrijorări în rândul aliaților.

Potrivit The Independent, SUA au declarat Consiliului de Securitate al ONU că vor proteja „fiecare centimetru din teritoriul NATO”.

Dorothy Shea, ambasadorul interimar al SUA la ONU, a subliniat: „Statele Unite sunt alături de aliații noștri din NATO în fața acestor încălcări alarmante ale spațiului aerian”.

Incidentul a generat reacții diverse. Președintele american Donald Trump a sugerat că ar putea fi vorba despre o „eroare”, însă Polonia a respins această ipoteză. Situația a tensionat și mai mult relațiile dintre Rusia și Occident.

„Aceste acțiuni, la care se adaugă acum încălcarea spațiului aerian al unui aliat al SUA – intenționat sau nu – demonstrează un imens dispreț față de eforturile de bună-credință ale SUA de a pune capăt acestui conflict”, a declarat ambasadoarea interimară.

Declarația subliniază gravitatea situației și determinarea SUA de a-și susține aliații, mai ales că Polonia a solicitat invocarea articolului 4 din Tratatul NATO.

