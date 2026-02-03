Apelul lui Donald Trump și resursele importante investite nu au oprit eșecul republicanilor

Deși Wambsganss a beneficiat de sprijinul liderilor de partid, de fonduri importante și de rețele locale puternice, eforturile nu au fost suficiente. Chiar și sprijinul personal al președintelui Trump, care a îndemnat public alegătorii să o susțină, nu a reușit să împiedice victoria răsunătoare a candidatului democrat, potrivit publicației elvețiene „Blick”, parte a trustului Ringier.

Texas, barometrul politic al Americii. Șir de înfrângeri pentru republicani

Texas, considerat bastion al republicanilor, este privit ca un indicator politic esențial. Rezultatele alegerilor speciale din acest stat sunt interpretate ca semnale timpurii ale schimbărilor politice. În ultimele luni, Partidul Republican a suferit mai multe înfrângeri neașteptate: pierderea alegerilor pentru guvernator în Virginia și New Jersey, precum și schimbarea unui district istoric republican din Pennsylvania în favoarea democraților.

Adăugăm că Zohran Mamdani, un musulman de origine indiană și una dintre vocile progresiste ale Partidului Democrat, a câștigat alegerile pentru Primăria New Yorkului .

Președintele SUA Donald Trump, in dreapta, asezat la Biroul sau, cu mainile aratand spre se Zohran Mamdani, stanga, primarul ales al orașului New York, care sta in picioare în Biroul Oval de la Casa Albă din Washington, pe 21 noiembrie 2025.
Donald Trump s-a întâlnit cu Zohran Mamdani. Foto: Profimedia Images

Aceste pierderi repetate alimentează îndoielile despre viitorul dominației republicane, în special în contextul apropiatelor alegeri intermediare din noiembrie 2026.

Aceste alegeri sunt considerate un barometru pentru popularitatea administrației în funcție și ar putea influența semnificativ următoarea jumătate a mandatului prezidențial. Dacă republicanii pierd majoritatea în Congres, administrația ar putea fi paralizată, iar fostul președinte Trump ar putea deveni o „rață șchioapă”, scrie Blick.

Eșecul alimentează tensiunile din interiorul partidului

Pe măsură ce se apropie sfârșitul celui de-al doilea mandat al lui Trump, atenția se îndreaptă spre potențialii candidați pentru alegerile prezidențiale din 2028. Vicepreședintele J.D. Vance (41 de ani) este considerat succesorul natural, în timp ce alți republicani de marcă, precum Marco Rubio (54 de ani), Ted Cruz (55 de ani) sau Ron DeSantis (47 de ani), așteaptă să-și joace șansele.

JD Vance și Donald Trump. Foto: Hepta
J.D. Vance și Donald Trump. Foto: Hepta

Autoritatea lui Donald Trump este pusă sub semnul întrebării

Deși Donald Trump încă deține o poziție dominantă în partid, autoritatea sa este pusă sub semnul întrebării. Popularitatea sa este în scădere, conform unui sondaj realizat de AP-NORC, care arată că se menține sub pragul de 45% în preferințele alegătorilor. În privința unor subiecte-cheie, precum economia și politica externă, sprijinul său este și mai scăzut.

Americanii par să fi tolerat corupția asociată cu Trump, dar acum îl consideră și incompetent. În politica americană, aceasta este o greșeală de neiertat, subliniază revista de analiză geopolitică The Atlantic.

Baza electorală a lui Trump se destramă rapid. Democrații au câștigat alegerile într-un district controlat de republicani timp de decenii

Mai mult, stilul său de conducere, bazat pe confruntări constante și retorică polarizantă, atrage critici din partea alegătorilor moderați, în timp ce nesiguranța economică accentuează nemulțumirile sociale.

Donald Trump este tot mai nepopular în Europa

Un sondaj realizat de Politico a arătat că Trump are o popularitate redusă în Europa. Această situație este subliniată mai ales în Franța și Germania, unde doar aproximativ o treime dintre susținătorii partidelor de dreapta au o opinie favorabilă despre liderul american.

În rândul populației generale, președintele american este perceput în mod și mai negativ: două treimi dintre francezi și germani își exprimă o opinie nefavorabilă despre el. În Marea Britanie, 55% dintre respondenți au o părere negativă, un procent asemănător celui din SUA (50%). În Canada însă, 72% dintre respondenți au o opinie negativă despre Trump.

Înfrângerea din Texas subminează imaginea sa de lider câștigător, un pilon central al puterii sale politice. În culise, liderii republicani analizează cu atenție viitorul partidului. Senatori, guvernatori și strategi politici încep să se întrebe cât timp mai pot rămâne loiali unui lider a cărui influență pare să slăbească.

