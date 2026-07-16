Testarea va fi făcută anual după vârsta de 30 de ani

Nivelul de testosteron va fi verificat în timpul controlului medical anual pentru militarii care au cel puțin 30 de ani. Cei mai tineri vor putea cere să fie testați, însă în cazul lor analiza nu va fi inclusă automat în evaluarea medicală.

The High-T Department of War. pic.twitter.com/hlAUq3j2cD — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) July 15, 2026

Pete Hegseth a explicat că obiectivul este identificarea unui eventual deficit și oferirea unui tratament atunci când medicii consideră că acesta este necesar.

„Dacă se recomandă un tratament, alegerea de a-l urma vă aparține în întregime”, a transmis șeful Pentagonului.

Tratamentul de substituție cu testosteron va fi, astfel, opțional. Militarii nu vor fi obligați să îl urmeze doar pentru că analizele indică un nivel scăzut al hormonului.

Pete Hegseth spune că nu este vorba despre îmbunătățirea artificială a performanței

Secretarul american al apărării a prezentat măsura drept o investiție în sănătatea, rezistența și longevitatea militarilor. Potrivit acestuia, programul nu a fost creat pentru a le oferi militarilor un avantaj artificial, ci pentru a-i ajuta să își recapete și să își păstreze capacitățile naturale și condiția biologică necesară în luptă.

Videoclipul publicat de Pete Hegseth a fost însoțit de mesajul „The High-T Department of War”, care poate fi tradus prin „Ministerul Războiului cu un nivel ridicat de testosteron”. În mesajul său, șeful Pentagonului a făcut o legătură directă între nivelul testosteronului și capacitatea fizică și psihică a militarilor.

Pentagonul nu a precizat dacă măsura li se aplică și femeilor

Anunțul nu arată clar dacă programul va fi aplicat atât bărbaților, cât și femeilor din armata americană. Pete Hegseth a folosit termenii neutri „warriors” și „warfighters”, care înseamnă „războinici” și „luptători”, fără să precizeze sexul persoanelor vizate.

Testosteronul este prezent și în organismul femeilor, însă în cantități mult mai mici, iar nivelul său se modifică, de asemenea, odată cu înaintarea în vârstă. Întrebat dacă programul le include și pe femeile din armată, Pentagonul a transmis că nu are, pentru moment, alte informații de comunicat.

Pete Hegseth a introdus reguli fizice mai dure în armata americană

De când a preluat conducerea Pentagonului în administrația lui Donald Trump, Pete Hegseth a susținut în mod repetat introducerea unor standarde fizice mai exigente pentru militarii americani. Într-un discurs ținut în septembrie 2025 la baza militară Quantico, în apropiere de Washington, el a criticat militarii supraponderali, dar și ceea ce a numit „generalii și amiralii grași” întâlniți pe coridoarele Pentagonului.

Noile reguli privind testosteronul fac parte din politica sa mai amplă de creștere a condiției fizice și a capacității de luptă a personalului militar american.

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