Agenții ICE, trimiși la Jocurile Olimpice de iarnă din Italia

Milano și Cortina d’Ampezzo sunt orașele italiene gazde pentru desfășurarea Jocurile Olimpice de iarnă, care vor avea loc între 6 și 22 februarie 2026.

ICE, agenția federală responsabilă cu aplicarea legislației privind imigrația, a transmis un comunicat prin care se precizează că agenții americani vor oferi sprijin structurilor de securitate diplomatică pe durata Jocurilor de la Milano-Cortina, fără a efectua activități operative de aplicare a legii, potrivit The Guardian

„La Jocurile Olimpice, Departamentul de Investigații pentru Securitate Internă (HSI) al ICE sprijină Serviciul de Securitate Diplomatică al Departamentului de Stat al SUA și țara gazdă pentru a verifica și a reduce riscurile provenite de la organizațiile criminale transnaționale. Toate operațiunile de securitate rămân sub autoritatea italiană”, se arată în comunicat.

Speculațiile din Italia cu privire la implicarea ICE în Jocurile Olimpice, care încep pe 6 februarie, au apărut de câteva zile și s-au intensificat luni, după ce președintele regiunii Lombardia, Attilio Fontana, a declarat că vicepreședintele SUA, JD Vance, și secretarul de stat, Marco Rubio, vor fi protejați de „gărzile de corp” ale ICE la Jocurile Olimpice.

Italienii sunt indignați cu privire la operațiunile ICE din SUA în domeniul imigrației, în special după împușcarea mortală, în luna ianuarie, a cetățenilor americani Renee Good și Alex Pretti în Minneapolis.

Primarul orașului Milano spune că Italia se poate ocupa singură de securitate

Primarul Milanului, Giuseppe Sala, a declarat la radio RTL că agenții nu ar fi bineveniți în oraș „pentru că nu garantează că sunt aliniați cu metodele noastre democratice de gestionare a securității”.

„Aceasta este o miliție care ucide”, a spus el, adăugând că: „Este clar că nu sunt bineveniți în Milano, nu există nicio îndoială în privința asta. Nu putem să-i spunem «nu» lui Trump măcar o dată? Ne putem ocupa noi înșine de securitatea lor. Nu avem nevoie de ICE”.

De asemenea, Alessandro Zan, membru al Parlamentului European din partea Partidului Democrat de centru-stânga, a declarat că prezența agenților ICE ar fi inacceptabilă. „În Italia, nu vrem pe cei care calcă în picioare drepturile omului și acționează în afara oricărui control democratic”, a scris el pe X.

Au fost lansate petiții în Italia împotriva agenților ICE

Două partide de opoziție din Italia – Alianța Verde și de Stânga (AVS) și Azione – au lansat petiții prin care cer guvernului italian și comitetului de organizare al Jocurilor Olimpice să blocheze accesul agenților ICE și implicarea acestora în operațiunile de securitate.

„ICE este miliția care împușcă oameni pe străzile din Minneapolis și ia copiii de lângă familiile lor”, a declarat AVS.

Aflat la Roma, la o ceremonie de comemorare a Holocaustului, ministrul de externe al Italiei, Antonio Tajani, a încercat să minimizeze îngrijorările. „Nu e ca și cum ar veni SS-ul”, a spus el, referindu-se la organizația paramilitară nazistă. „Să fim clari. Ei nu vin să mențină ordinea publică în mijlocul străzilor. Ei vin să colaboreze în camerele de operațiuni”, a adăugat acesta.

În timpul Jocurilor Olimpice de iarnă, SUA vor înființa propria cameră de operațiuni la consulatul său din Milano „unde vor fi prezenți reprezentanți ai agențiilor americane potențial interesați de eveniment”, se arată în comunicatul ICE.

„Experții în investigații ai Departamentului Securității Interne vor fi, de asemenea, angajați în această cameră, dar rolul lor va fi acela de a sprijini gestionarea evenimentelor majore din străinătate și de a colabora cu ofițerii de legătură”, se adaugă în comunicat, subliniind că anchetatorii ICE „nu vor fi personal operațional, precum cei angajați în controlul imigrației în Statele Unite, ci mai degrabă reprezentanți specializați exclusiv în investigații”.

Agenții din unitatea de investigații a ICE sunt prezenți în peste 50 de țări, se arată în comunicat, „inclusiv în Italia de ani de zile, dar nu efectuează operațiuni sau servicii de control al imigrației în țări străine”.

