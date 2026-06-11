A început la SPace X ca angajat contractual, plătit cu 28 de dolari pe oră

SpaceX va vinde 555,6 milioane de acțiuni la prețul de 135 de dolari fiecare pe bursa Nasdaq. Oferta publică vizează o strângere de fonduri de 75 de miliarde de dolari și evaluează compania la aproape 1,77 trilioane de dolari, fiind cea mai mare listare la bursă din istorie. Acest lucru ar putea transforma peste 4.400 de angajați în milionari, inclusiv 400 de persoane cu averi de cel puțin 100 de milioane de dolari.

După ce a imigrat în SUA, Juan Hernandez a învățat meseria de sudor pentru că se plătea bine, iar în 2015 a auzit de o oportunitate de angajare la SpaceX. A fost inițial colaborator extern (contractor) la SpaceX, apoi a fost angajat cu normă întreagă și a primit un pachet de acțiuni.

„Nici măcar nu știam ce este SpaceX când îmi povestea prietenul meu despre ea, dar banii erau suficienți la acea vreme”, a spus Hernandez, în vârstă de 42 de ani, potrivit The Wall Street Journal (WSJ).

A început ca angajat contractual, plătit cu 28 de dolari pe oră, iar ulterior a fost angajat cu normă întreagă și i s-a oferit un pachet de acțiuni în valoare de 10.000 de dolari, care a devenit eligibil pe parcursul a cinci ani. La fel ca alți angajați, Hernandez a avut opțiunea de a folosi o parte din salariu pentru a cumpăra mai multe acțiuni, lucru pe care l-a și făcut de-a lungul anilor.

În 2020, a început să vândă pachete mici din acțiunile sale, în perioada în care evaluarea SpaceX a atins 36 de miliarde de dolari. A folosit banii pentru a cumpăra proprietăți prin Texas și pentru a dezvolta o mică afacere imobiliară împreună cu soția sa.

Acțiunile sale rămase valorează în jur de 880.000 de dolari la prețul de listare (IPO), potrivit WSJ.

„M-a pus într-o poziție confortabilă pentru tot restul vieții”, a spus Hernandez, care a părăsit SpaceX în 2025. În prezent, el lucrează ca sudor la baza de lansare a rachetelor Blue Origin.

4.400 de noi milionari

Listarea SpaceX pe bursă ar putea crea peste 4.400 de milionari, inclusiv 400 de persoane cu averi de cel puțin 100 milioane de dolari, conform Financial Express. De asemenea, această listare îl va face pe Musk primul trilionar din lume, având deja o avere estimată la 782 miliarde de dolari.

Angajații actuali și foștii lucrători ai companiei, care au primit acțiuni ca parte din pachetele lor de compensație, sunt printre cei mai mari beneficiari ai acestei mișcări. SpaceX numără aproximativ 22.000 de angajați, iar sute dintre foștii săi angajați dețin în continuare acțiuni. Mulți dintre aceștia, inclusiv ingineri, muncitori în fabrici și personal de la siturile de lansare, au primit acțiuni pe lângă salarii.

Trevor Hise, fost inginer de lansare la SpaceX între 2011 și 2023, deține peste 100.000 de acțiuni, care ar putea valora 13,5 milioane de dolari la prețul IPO estimat.

Gavin Petit, un alt fost angajat, a optat să primească bonusuri sub formă de acțiuni în loc de numerar, în ciuda incertitudinilor privind viitorul companiei. Petit, care deține peste 50.000 de acțiuni, a utilizat vânzarea parțială pentru a-și achita ipoteca casei din Denver. El a afirmat că decizia de a investi în acțiuni SpaceX a fost riscantă, dar în cele din urmă profitabilă.

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