Reducerea vârstei răspunderii penale la 13 ani în Suedia

Guvernul suedez a anunțat luni, 26 ianuarie, intenția de a reduce vârsta răspunderii penale de la 15 la 13 ani, cu aplicare de la 1 iulie, pe o perioadă de cinci ani. Decizia vine pe fondul creșterii violenței în rândul minorilor, însă măsura este intens criticată de experți și agenții guvernamentale, relatează Le Monde.

Ministrul justiției, Gunnar Strömmer, a recunoscut criticile primite, dar a subliniat că „trebuie să evaluăm acest lucru și în lumina realității concrete”. „Riscurile sunt mai mari dacă vom continua așa cum am făcut-o până acum. Este vorba despre protejarea societății”, a declarat el în cadrul unei conferințe de presă la Stockholm.

Epidemia de violență și implicarea minorilor

În 2025, Suedia a înregistrat o scădere a numărului de împușcături pentru al treilea an consecutiv, dar violențele au rămas la cote alarmante: 44 de persoane ucise și 46 rănite. Majoritatea infracțiunilor sunt atribuite bandelor de crimă organizată, care recrutează minori din ce în ce mai tineri pentru activități ilegale, precum transportul de arme, atentate sau asasinate.

Statistici din 2025 arată că instanțele suedeze au judecat 158 de cazuri penale care implicau 88 de copii sub 15 ani, dintre care 25 au fost acuzați de crimă. Autoritățile descriu acești copii ca fiind „carne de tun” pentru bandele organizate.

Critici din partea experților și agențiilor

Administrația penitenciarelor și conducerea poliției se opun reducerii vârstei răspunderii penale. Într-un aviz oficial, administrația penitenciară afirmă că „nu este nici pregătită, nici echipată pentru a avea grijă de copii de până la 14 ani și cu atât mai puțin de cei de 13 ani”.

Poliția avertizează că măsura ar putea duce la implicarea unor copii mult mai mici în activități criminale. Procurorul Lennart Guné a declarat pentru SVT: „Ne temem (…) copiii de 11 și 12 ani vor fi folosiți drept carne de tun în războaiele bandelor în loc de copiii de 14 ani”.

Propuneri suplimentare pentru combaterea criminalității

În paralel, guvernul propune pedepse mai dure pentru tinerii infractori. Adolescenții de 13 ani condamnați pentru infracțiuni grave ar putea primi între unu și trei ani de închisoare, iar cei de 14 ani – până la patru ani. Totodată, reducerea pedepselor pentru tinerii de 15-17 ani ar putea fi revizuită, iar pentru cei de 18-20 ani eliminată complet.

Social-democrații susțin aceste inițiative și propun, la rândul lor, etichetarea electronică pentru copiii cu vârste între 6 și 12 ani „cu risc de delincvență”. Dreapta și extrema dreaptă au anunțat, de la 1 ianuarie, înăsprirea sancțiunilor penale, dublarea pedepselor pentru infracțiuni legate de crima organizată și introducerea privării de libertate pe termen nelimitat pentru infractorii periculoși.

Crima din Cenei, județul Timiș, în care principalii suspecți sunt un băiat de 13 ani, care nu răspunde penal, și unul de 15 ani, a generat o puternică dezbatere pe tema reducerii vârstei de la care un minor poate răspunde penal, care este în prezent de 14 ani.

„Legea Mario”, așa cum se numește petiția online, a fost inițiată după uciderea lui Mario Berinde, un copil de 15 ani din Cenei, Timiș. Inițiată de Lavinia Bichler, a fost semnată deja de peste 250.000 de români.

