Prețul cerut de McGregor

Fostul campion în două divizii a scris pe platforma X că va lupta pentru „100 de milioane de dolari la Casa Albă, împreună cu 100 de vize aurii americane pentru mine, familia şi prietenii mei”. McGregor a adăugat: „Aştept cu nerăbdare să distrez din nou lumea luptelor. O plăcere pe care nu o iau niciodată ca pe ceva garantat!”

UFC a confirmat în iulie că lucrează cu Casa Albă pentru organizarea unui eveniment viitor. Președintele Donald Trump a propus data de 4 iulie 2026, care coincide cu cea de-a 250-a aniversare a SUA. Deocamdată, niciun meci nu a fost confirmat oficial.

McGregor nu a mai luptat din 2021, când și-a fracturat piciorul în meciul cu Dustin Poirier. El a menționat în repetate rânduri o posibilă revenire într-un meci cu Michael Chandler. Cei doi ar fi trebuit să se întâlnească la UFC 303 anul trecut, dar McGregor s-a retras din cauza unei fracturi la degetul mic.

De ce vrea McGregor „vize aurii”

Suma cerută de McGregor ar fi printre cele mai mari plăți divulgate pentru o apariție UFC. Anterior, luptătorul a raportat câștiguri de nouă cifre pentru meciul de box din 2017 cu Floyd Mayweather Jr.

Cererea lui McGregor pentru „vize aurii” face referire la un program anunțat de administrația Trump în septembrie, care oferă un proces de imigrare accelerat în schimbul unei donații de 1 milion de dolari către Departamentul Comerțului.

UFC a declarat că planificarea pentru evenimentul de la Casa Albă este în curs, fără a oferi detalii despre participarea lui McGregor, adversar, categorie de greutate sau dată.

