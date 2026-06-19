Proiectul va alimenta aproximativ un milion de locuințe, devenind un punct de cotitură pentru infrastructura energetică americană, a anunțat joi, 18 iunie, într-un comunicat compania proprietară – Pattern Energy Group.

SunZia este un parc eolian de 3.650 de megawați și o linie de transport de 885 de kilometri care va transporta energie din centrul statului New Mexico până în regiunea sud-centrală a Arizonei. Aproximativ două treimi din această energie electrică vor fi trimise ulterior spre vest, către consumatorii din California.

Dezvoltarea proiectului a început în anul 2008 și a trecut prin ani întregi de obstacole birocratice înainte să fie demarată construcția în 2023.

„SunZia demonstrează că încă putem construi infrastructura de importanță majoră de care această țară are nevoie”, a declarat Hunter Armistead, directorul executiv al Pattern Energy, potrivit comunicatului.

Senatorul Martin Heinrich, democrat din New Mexico, a subliniat că SunZia este un exemplu clar al nevoii urgente de reformă federală în procesul de avizare, pentru a răspunde nevoilor tot mai mari ale industriilor, inclusiv ale celor de tehnologie și producție avansată.

„Faptul că SunZia devine pe deplin operațională este o piatră de hotar, la care se lucrează de mai bine de 18 ani și pentru care lupt încă de când am venit în Congres”, a declarat senatorul american Martin Heinrich.

„Acum, New Mexico găzduiește unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură energetică din emisfera vestică”, a mai adăugat el.

Conform Administrației pentru Informații în Domeniul Energiei (EIA), SunZia poate acoperi nevoile anuale ale aproximativ un milion de gospodării și este de trei ori mai mare decât următoarele două cele mai mari parcuri eoliene din SUA.

SunZia răspunde cererii tot mai mari de energie printr-o nouă infrastructură de transport interregional, capabilă să livreze energie fiabilă și accesibilă ca preț. Proiectul ajută la rezolvarea uneia dintre principalele provocări cu care se confruntă sectorul energetic: nu doar construirea capacităților de producție a energiei, ci și a infrastructurii de rețea necesare pentru a livra acea energie.

În centrul acestei soluții se află sistemul de transport în curent continuu de înaltă tensiune (HVDC) al SunZia, care transportă eficient cantități mari de electricitate pe distanțe lungi. Având stații de conversie majore la fiecare capăt al liniei – care transformă energia pentru a fi transportată și apoi o reconvertesc pentru a fi utilizată în rețea -, SunZia implementează unul dintre primele sisteme HVDC majore construite în Statele Unite în ultima generație. Aceasta este o infrastructură avansată care poate defini modul în care America livrează energie la scară largă.

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