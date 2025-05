Au fost salvați de combustibilul scurs în apă

Potrivit Ministerului Apărării din Bolivia, avionul de mici dimensiuni decolase din Baures, un oraș din nordul țării, cu destinația Trinidad. La scurt timp după decolare, pilotul a raportat probleme tehnice, iar apoi avionul a dispărut de pe radar. La bord se aflau pilotul, trei femei și un copil.

Bolivia: Plane Crash Survivors Spent 36 Hours Surrounded by Alligators:



Five people, including a child, survived 36 hours in the Amazon jungle after their plane crash-landed in a swamp. Spotted by fishermen on May 2, they were found atop the aircraft, encircled by alligators.… pic.twitter.com/qMQMyUsXoI — Cyrus (@Cyrus_In_The_X) May 4, 2025

„Am căzut în mlaștină, chiar lângă un cuib de aligatori. Dar din fericire, combustibilul care s-a scurs din avion a contaminat apa și mirosul i-a ținut departe, nu complet, dar suficient cât să nu ne atace”, a declarat pilotul Pablo Andrés Velarde, în vârstă de 27 de ani, din spital, pentru postul local Unitel.

Velarde a povestit că noaptea, aligatorii se apropiau de epavă și scoteau sunete puternice, iar în jurul lor mișunau și „șerpi foarte mari”.

„Era înfricoșător. Se apropiau și răcneau. Toți erau nervoși”, a spus pilotul pentru CNN.

Nu au avut apă să bea, au trăit cu făină de manioc

Din cauza combustibilului care a ajuns în apă, oamenii nu au avut ce să bea, dar au reușit să se hrănească cu ce au găsit în avion: ciocolată și făină de manioc.

„Am plâns toți de bucurie că suntem în viață. Aveam doar câteva vânătăi, dar suntem norocoși, datorită lui Dumnezeu și inteligenței pilotului”, a spus una dintre supraviețuitoare, Mirtha Fuentes, pentru presa locală.

Salvați în ultimul moment, de un grup de pescari

Căutările au fost îngreunate de vremea rea, iar mai multe aeronave au survolat zona, dar nu au observat epava. În cele din urmă, niște pescari au descoperit grupul vineri dimineață, la două zile după prăbușire.

Toți cei cinci au fost transportați cu un elicopter al Forțelor Aeriene Boliviene în orașul Trinidad, unde au primit îngrijiri medicale.

„Datorită eforturilor echipelor noastre specializate, toți cei cinci pasageri, inclusiv copilul, sunt în viață și primesc acum ajutorul de care au nevoie”, a transmis președintele Boliviei, Luis Arce.

