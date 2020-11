”În 2006, am hrănit prima dată doi papagali aici. Păreau drăguți și am vrut să le dau o mână de orez. Ei au mâncat și au plecat, dar s-au întors a doua zi. Am tot continuat să-i hrănesc până ce o mână de orez a devenit o cană, apoi un sac, iar apoi trei saci de boabe”, spune amuzat Lakshmi.

Pentru Lakshmi, nu mai e nimic nou. A devenit o rutină pe care el și-a perfecționat-o în ultimii 14 ani, trezindu-se undeva la 6:00 dimineața pentru ei, spre deliciul vecinilor săi care de multe ori se uită pe ferestrele lor și privesc cum papagalii se adună pe terasa lui în fiecare zi.

Câțiva chiar și-au redecorat casa pentru a-i vedea mai bine și susțin că se simt binecuvântați să surprindă așa ceva în orașul lor.

Foto: Hepta

