Opere confiscate de la Darius Vâlcov, scoase la licitație de Artmark

O parte a colecției de artă aparținând lui Darius Vâlcov, care include opere importante, între care un desen unic de Pablo Picasso și două lucrări reprezentative de Nicolae Grigorescu, dedicate temei carelor cu boi, este scoasă la vânzare prin licitație de casa A10 by Artmark.

Colecția a fost constituită de-a lungul a aproximativ un deceniu, prin achiziții realizate atât din licitații autohtone, cât și din licitații internaționale de prestigiu, inclusiv ale caselor Sothebys și Christies Londra sau Artcurial Paris.

Licitația este organizată în cadrul procedurii de executare silită inițiate de ANAF Craiova, pentru recuperarea unor prejudicii stabilite prin hotărâre penală definitivă.

Prima lucrare de Picasso scoasă vreodată la licitație în România

Punctul central al licitației este reprezentat de lucrarea „Scenă de coridă” (1959), realizată de Pablo Picasso în tuș pe hârtie. Desenul este semnat, datat și dedicat „para el amigo Chaprate” („pentru prietenul meu Chaprate”), unul dintre fotografii artistului.

„Scenă de coridă” - Pablo Picasso
„Scenă de coridă” – Pablo Picasso

Este prima lucrare de Picasso care nu este un multiplu, precum gravura sau serigrafia, scoasă vreodată la licitație în România.

Prețul de pornire al lucrării este de 8.000 de euro.

Lucrări semnate de Victor Brauner și Nicolae Grigorescu

Licitația include și o pictură semnată de Victor Brauner, „La relation” (1952), un ulei din perioada de maturitate a artistului, considerat un reprezentant exponențial al avangardei.

Lucrarea provine din colecții succesive din Europa și Statele Unite ale Americii și are un istoric expozițional și de licitații în Franța și Marea Britanie. Pictura, de mari dimensiuni, rar întâlnite în muzeele sau colecțiile private din România, are un preț de pornire de 50.000 de euro.

De asemenea, sunt incluse două pânze importante semnate de Nicolae Grigorescu: „Car cu boi, pe cale de dimineață”, cu un preț de pornire de 40.000 de euro, și „Car cu boi, la asfințit”, care pornește de la 50.000 de euro. Cea din urmă este considerată extrem de rară, prin tratarea nocturnă a uneia dintre temele emblematice ale artistului.

„Car cu boi, pe cale de dimineață” - Nicolae Grigorescu
„Car cu boi, pe cale de dimineață” – Nicolae Grigorescu

În aceeași colecție se regăsesc și două schițe rare, cu circulație internațională, inspirate de Trilogia Orfică a lui Jean Cocteau: „Femeia-leu” și „Studiu pentru Orfeu” (1956).

Ambele lucrări au un preț de pornire de 500 de euro.

Licitația este publică și are loc la Palatul Cesianu-Racoviță din București

Potrivit precizărilor organizatorilor, valorificarea silită a bunurilor culturale mobile nu este realizată direct de ANAF, ci exclusiv prin intermediul unui operator cultural autorizat de Ministerul Culturii, în cadrul unei licitații comerciale obișnuite.

Achiziția operelor nu este supusă unui regim juridic diferit față de alte licitații de artă.

Licitația este publică și are loc la Palatul Cesianu-Racoviță din București, pe strada C.A. Rosetti nr. 5. Expoziția dedicată poate fi vizitată cu intrare liberă, iar licitația se desfășoară pe 17 februarie, de la ora 18.00. Publicul poate participa atât în sală, cât și online. Catalogul licitației este disponibil pe site-ul Artmark, unde pot fi depuse și oferte, prin crearea gratuită a unui cont de colecționar.

Darius Vâlcov, condamnat definitiv la 6 ani de închisoare

După un proces care a durat 8 ani de zile, Darius Vâlcov, fost ministru al Finanţelor, a fost condamnat definitiv pe 17 mai 2023 la 6 ani de închisoare.

Darius Vâlcov a fost trimis în judecată de DNA în mai 2015, pe când ocupa funcția de senator, pentru comiterea infracţiunilor de trafic de influenţă şi spălare de bani (infracţiune pe care Vâlcov ar fi săvârşit-o în perioada în care era primar în Slatina, iar apoi senator), şi de efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcția (infracţiune săvârşită şi în perioada în care acesta deţinea funcţia de ministru).

Potrivit rechizitoriului DNA, Vâlcov a primit 20% din valoarea contractelor având ca obiect reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare în oraşele Scorniceşti, Potcoava, Slatina, Drăgăneşti-Olt şi Piatra Olt, încasând astfel peste 1.500.000 de euro, în perioada 2011-2013. 

Procurorii spun că banii ajungeau la fostul demnitar fie cash (în pungi de plastic), fie prin intermediul unor operaţiuni comerciale disimulate prin acte fictive, într-un circuit în care au fost incluse mai multe firme.

Peste două milioane de lei, băgate în opere de artă

Completul de la ÎCCJ a precizat, în motivarea deciziei, că Vâlcov „a achiziţionat mai multe obiecte de artă, printre care picturi, gravuri şi desene, în valoare de 2.558.658 de lei, toate cumpărate cu banii proveniţi, în numerar, din săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă”.

Printre cele 172 de obiecte de artă confiscate de autorităţi se numără lucrări semnate de Nicolae Grigorescu, Victor Brauner, Horia Bernea, Theodor Aman, Nicolae Tonitza, Corneliu Baba, Iosif Iser, dar și un tablou atribuit lui Renoir şi desene presupus realizate de Andy Warhol, Salvador Dali şi Pablo Picasso.

