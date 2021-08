Imaginile cu talibanii înarmați care se distrează în parcul din Kabul au fost publicate pe Twitter de jurnalistul Hamid Shalizi de la agenția Reuters, potrivit Insider. În acest moment, contul de Twitter al acestuia este închis.

Filmările îi arată pe insurgenți cum se ciocnesc cu mașinuțele în parcul de distracții. Într-un alt videoclip postat de publicația franceză Mediavenir, talibanii apar călare pe caii de plastic dintr-un carusel.

În același timp, jurnalistul independent Asaad Hanna a publicat pe contul său de Twitter imagini cu insurgenții care încearcă aparatele din sala de gimnastică a Palatului Prezidențial din Kabul.

Trying to be “fit for governing”

Taliban in Afghanistan working out in the presidential palaces gym. pic.twitter.com/s441sb6e35