Talibani înarmați până-n dinți, mesaj de pace din studioul unui post TV afgan: „Nu vă temeți de noi”

Mirwais Haqdoost, jurnalist la Afghanistan TV, gazda emisiunii, a încercat să-și păstreze calmul, deși armele erau îndreptate spre el. El a spus că talibanii vor să facă și câteva „precizări”: „Îl avem ca invitat pe domnul Qari Samiullah, unul dintre comandanții Emiratului Islamic, cu care vom avea un dialog”.

„Noi vrem ca oamenii din această țară să prospere, să trăiască sub un sistem islamic. Primul meu mesaj către națiune este nu vă faceți griji. Rămâneți să trăiți în patria voastră și în casele voastre. Țara voastră are nevoie de voi și noi vă vom proteja”, a transmis Samiullah.

Vrem să instaurăm o atmosferă calmă în toate provinciile din Afganistan, așa că locuitori ai țării, nu vă temeți de mujahedini, sunt frații voștri și ei vă vor apăra. Doar împreună putem reconstrui țara. Qari Samiullah, lider taliban:

Taliban commander Qari Samiullah has appeared in a television studio in Kabul telling viewers the groups efforts are focused on Afghanistan and its people prospering under Islamic rule. pic.twitter.com/K4jJp1wrWV — talkRADIO (@talkRADIO) August 30, 2021

CNN a relatat ieri că jurnalista Beheshta Arghand de la Tolo News, cel mai mare post de televiziune din Afganistan, care a intervievat, pe 17 august, un reprezentant al talibanilor, a decis să părăsească Afganistanul de teama insurgenților.

Foto: Digi24

Citeşte şi:

Detectivi francezi, trimiși în România pentru a relansa ancheta în cazul Mihaelei Miloiu, tânăra ucisă cu bestialitate în Elveția. „Căutăm adevărul”

Cum ajungi specialist în energie atunci când o vrea partidul. Cazul Bădiță de la ANRE

Viața singurului afgan care a jucat fotbal în România. Fugit de război, neplătit la noi, acum e impresar în Germania

PARTENERI - GSP.RO Drama unui fotbalist român, internat de 4 ani la psihiatrie. Mama lui povesteşte cu lacrimi în ochi ce s-a întâmplat

Playtech.ro IREAL! În ce stare se află Ion Caramitru, aflat și acum în SPITAL! Informații de ultimă oră

Observatornews.ro O americancă a fost arestată pentru că s-a autosatisfăcut pe plajă, crezând că nu o vede nimeni

HOROSCOP Horoscop 31 august 2021. Fecioarele se simt blocate într-o situație neplăcută pe care nu o pot controla

Știrileprotv.ro Interlopul Nelson Mondialu cerșește bani de la fani pentru a-și pune termopane la vilă. Cum au reacționat aceștia

Telekomsport Dramatic! O campioană a României a fost violată cu bestialitate. Teroarea nu s-a terminat aici. Ce a făcut agresorul

PUBLICITATE Discuții despre ”obsesia actuală pentru frumusețe”, cu Mara Oprea