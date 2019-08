De Andreea Romaniuc Archip,

Venerabila doamnă a teatrului și cinematografiei noastre s-a retras de câțiva ani departe de tumultul Capitalei, cu care mai dă piept numai la evenimentele importante la care acceptă să participe.

Un astfel de eveniment a fost și cel de anul trecut, când, cu numai câteva zile înaintea Crăciunului, colegii și prietenii s-au adunat la Teatrul Metropolis, pentru a sărbători cei 65 de ani petrecuți pe scenă de marea actriță.

Marea actriță, emoționată, pe scena Teatrului Metropolis, alături de George Ivașcu

“Mă bucur că nu m-ați uitat! Suntem la o întâlnire de suflet. Mi-am făcut meseria cu cel mai mare drag și cu cea mai mare seriozitate. Dacă m-ați aplaudat 65 de ani înseamnă că ați înțeles ce am vrut să spun pe scenă și vă mulțumesc!”, a declarat Tamara Buciuceanu atunci, emoționată, după ce George Ivașcu, directorul Metropolis, a prezentat-o drept “regina comediei românești”.

Și nu am uitat-o, și nu au uitat-o! Alături de colegii de generație, au spus prezent atunci, la sărbătoarea dedicată marii doamne “elevii” ei din “Liceenii”, care au avut șansa uriașă de a debuta alături de Tamara Buciuceanu Botez pe când erau adolescenți și aveau experiență zero ca actori, ca mai apoi să-i devină colegi de breaslă! Oana Sîrbu, Ștefan Bănică jr și Mihai Constantin – nimeni altul decât nepotul marii actrițe – i-au fost alături “profesoarei Isoscel”, iar prezența lor a mișcat-o până la lacrimi.

Marea doamnă a scenei românești, la aniversarea din decembrie 2018, alături de George Ivașcu și de “Liceenii” ei, Oana Sîrbu, Mihai Constantin (nepotul său) și Ștefan Bănică

Un moment plin de încărcătură emoțională a fost cel în care chiar sărbătorita serii a recitat dintr-o poezie scrisă de un fost coleg de scenă de la Teatrul Tănase. Ultimele versuri i-au făcut pe toți cei din sală să plângă!

“Când nu veți mai mirosi flori de câmp pe scenă seara / Poate vă veți întreba atunci: unde-o fi plecat Tamara?”

Ștefan Bănică și-a amintit cu câtă dragoste i-au înconjurat oamenii pe Tamara Buciuceanu Botez și pe Jean Constantin, la Turnu Severin

Ștefan Bănică i-a rămas aproape marii actrițe de la primul lor pas împreună în lumea actoriei, “Liceenii”. Dacă la sfârșitul anului trecut a sărbătorit-o la Metropolis, anul acesta, de ziua ei, îi va fi alături doar cu sufletul și îi va spune cât de dragă îi este la telefon, căci meseria l-a purtat în altă zonă a țării decât cea în care se află doamna scenei românești.

“Eram cu Tamara Buciuceanu și Jean Constantin la Turnu Severin, acum foarte mulți ani, când filmam «Sexy Harem Ada-Kaleh» și am fost cu ei într-o piață, să-și cumpere una, alta. A fost o manifestație de dragoste absolută, toți vânzătorii îi strigau, îi pupau, le mulțumeau pentru ceea ce au făcut. Cum spunea cineva, le-au descrețit frunțile și i-au făcut să râdă atâția ani! Așa că acum, cu aceeași dragoste, spun și eu: La mulți ani, tanti Tama! Să fii sănătoasă și să trăiești încă 90 de ani! Îmi pare rău că nu pot fi pe 10 august lângă tine, pentru că am spectacol, culmea, undeva tot pe lângă Turnu Severin, acolo unde am filmat acum 20 de ani”, ne-a declarat ieri Ștefan Bănică, urându-i, practic, prin Libertatea, viață lungă și frumoasă venerabilei actrițe.

Carmen Tănase: “Doamna Tamara este o forță a naturii”

Carmen Tănase, altă mare actriță a teatrului și filmului românesc, și-a amintit, în ajunul aniversării Tamarei Buciuceanu Botez, de talentul ei uriaș și de vraja pe care o arunca asupra spectatorilor la fiecare reprezentație.

Carmen Tănase a jucat cu Tamara Buciuceanu Botez în “Cumetrele”

“Îi doresc doamnei Tamara sănătate, veselie, liniște și să fie înconjurată de oameni pe care îi iubește și care o iubesc. Împlinește 90 de ani, dar este mai tânără decât mulți dintre noi ca fire, ca spirit, uneori chiar și fizic! Am jucat cu doamna Tamara ani la rând în spectacolul «Cumetrele», la Teatrul Odeon. Noi, celelalte, aveam mult text, doamna Tamara era într-un scaun cu rotile și cred că spunea două cuvinte. De fiecare dată lua aplauze! Cu asta vreau să spun că e greu să faci față carismei extraordinare a acestei actrițe. Doamna Tamara este o forță a naturii!, ne-a mărturisit Carmen Tănase.

O carieră impresionantă, urmată cu dăruire și credință

“Eu sunt un om foarte credincios și mi-am spus mereu așa: munca pentru mine este o religie, iar scena este un loc sfânt, aidoma bisericii. Am dăruit totul în această meserie și am făcut-o cum m-am priceput mai bine, întotdeauna cu maximă sinceritate, pentru că altfel, nu aș fi ajuns niciodată la sufletul publicului”, declara Tamara Buciuceanu Botez în Formula As, în urmă cu 11 ani.

Tamara Buciuceanu Botez s-a făcut iubită în toate rolurile interpretate

Această dăruire a purtat-o pe Tamara Buciuceanu pe scenele marilor teatre din Capitală – Giulești, Bulandra, TNB, Teatrul de Comedie – și la Teatrul Național din Iași, unde a interpretat-o pe Coana Chirița.

A avut roluri importante în “Romeo și Julieta la început de noiembrie”, “Scaunele”, “Cumetrele”, “Doctor fără voie”, “Nepotul”, “Așteptând la Arlechin”, “Domnișoara Nastasia”, “Mamouret” și multe, multe alte piese.

A jucat în peste 30 de filme și seriale (“Titanic Vals”, “De ce trag clopotele, Mitică?”, “Ion: Blestemul pământului, blestemul iubirii”, “Sexy Harem Ada Kaleh”, “Nunta mută” etc.) și a avut numeroase cuplete memorabile la TVR.

În 2011, marea actriță a primit o stea pe Walk of Fame, în București

În 2004, la Castelul Peleș din Sinaia, a primit din partea Casei Regale a României decorația Ordinul Coroana României în grad de Ofițer, cu ocazia celei de-a 93-a aniversări a fostului rege Mihai I al României, decorație înmânată de principesa Margareta.

A fost căsătorită din 1962 cu medicul anestezist Alexandru Botez (decedat în 1996), cei doi neavând copii.

