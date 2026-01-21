Totul a început într-o zi obișnuită, când Henderson s-a oprit la Lidl pentru a face cumpărături, relatează Daily Mail.

„Nu am găsit loc de parcare, așa că am decis să merg la Co-op. Când am intrat, standul loteriei era chiar în fața mea. Ceva mi-a spus să cumpăr un bilet, simțeam că am noroc, și chiar am avut!”, a povestit câștigătorul.

A doua zi dimineață, în timp ce își prepara cafeaua, Henderson a descoperit că este câștigătorul premiului „Set For Life”. Emoțiile însă nu s-au oprit aici.

„Mi-a fost frică să nu pierd biletul sau să mă trezesc și să aflu că a fost doar un vis. L-am pus într-o carte preferată, iar în zilele următoare l-am verificat în mod repetat”, a spus el.

Deși câștigul i-a schimbat viața, Henderson nu planifică să renunțe la meseria de tâmplar, pe care o practică de la 16 ani.

Pentru a sărbători atât câștigul, cât și împlinirea a 40 de ani, Henderson a rezervat deja o vacanță de cinci stele în Insulele Canare, împreună cu partenera sa. În plus, intenționează să cumpere o casă, să își răsfețe familia cu mese la restaurant și să își surprindă fiul cu un PlayStation 5.

„Această achiziție mi-a schimbat viața pentru totdeauna – și viața fiului meu”, a adăugat el.

Henderson dorește să ofere și echipei locale de fotbal a fiului său „câteva surprize”.

Andy Carter, consilier principal pentru câștigători la Allwyn, operatorul Loteriei Naționale, a declarat: „Povestea lui Sean este un exemplu minunat de cum un câștig la loterie poate veni exact la momentul potrivit. După ani de muncă grea, acum are ocazia să se bucure de viață și să îi răsplătească pe cei dragi”.

