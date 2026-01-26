Plângere retrasă cu cinci zile înainte de crimă

Cu doar câteva săptămâni înainte să comită crima din localitatea Cenei, județul Timiș, adolescenții au fost reclamați că l-au bătut până la sânge pe un tânăr de 18 ani care se întorcea acasă de la serviciu.

Tatăl tânărului bătut, Cosmin Moldovan, a declarat pentru Libertatea că fiul său și-a retras plângerea în urma presiunilor făcute de părinții agresorilor.

Un tânăr de 18 ani din Cenei a depus la finalul lunii decembrie 2025 o plângere penală pentru loviri și alte violențe împotriva celor doi adolescenți arestați pentru omor și profanare de cadavre după crima din Cenei, județul Timiș.

Potrivit Poliției Timiș, victima și-a retras plângerea în 14 ianuarie 2026. Crima de la Cenei avea să fie comisă în seara zilei de 19 ianuarie 2026.

„În data de 23.12.2025, la Postul de Poliție Cenei s-a prezentat un tânăr de 18 ani, care a sesizat faptul că, în timp ce se deplasa pe stradă, în extravilanul localității Cenei, ar fi fost agresat fizic de doi minori de 15 ani, incidentul având loc la o dată anterioară. În urma sesizării, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, fiind efectuate cercetări în vederea stabilirii întregii situații de fapt. La data de 14.01.2026, persoana vătămată și-a retras plângerea prealabilă formulată la data de 23.12.2025”, a transmis IPJ Timiș.

Polițiștii au subliniat că „potrivit prevederilor legale, în cazul infracțiunii de lovire sau alte violențe, continuarea procedurilor penale este condiționată de existența voinței persoanei vătămate”.

Tatăl victimei: „N-am știut că l-a chemat la post”

Cosmin Moldovan, tatăl tânărului agresat de cei doi adolescenți implicați ulterior în uciderea lui Mario (unul în crimă, altul în ascunderea cadavrului), a declarat pentru Libertatea că fiul său a fost atacat de cei doi adolescenți la adăpostul întunericului.

„Aici, aproape de casă, l-au bătut ăștia doi care sunt închiși. A fost lovit în gură cu armă albă. Dacă l-ar fi lovit cu pumnul nu cred că rămâneau asemenea răni”, a declarat tatăl tânărului.

Bărbatul susține că, în 14 ianuarie, fără știrea sa, fiul său a fost chemat la postul de poliție, iar în urma presiunilor exercitate de părinții unuia dintre agresori și-a retras plângerea.

„L-a chemat la post unul dintre părinții criminalilor. Copilul nu a avut niciodată treabă cu poliția. S-a speriat și și-a retras plângerea. Părinții au început să spună: «Vrei bani de pe copilul meu?». «Nu vreau bani. Vreau să se facă dreptate». A venit acasă și a spus că și-a retras plângerea. I-am spus că nu trebuia s-o facă”, a declarat tatăl victimei pentru Libertatea.

Diana Șoșoacă a descins la Sânmihaiu Român și Cenei

Situația din Cenei, comuna unde a avut loc crima, și Sânmihaiu Român, unde se credea că a fost mutat băiatul de 13 ani care a fost implicat în crimă, rămâne tensionată.

În cursul zilei de duminică, 25 ianuarie, alți doi tineri, de 17 și 24 de ani, au fost reținuți la Cenei în urma unor percheziții făcute de polițiști și procurorii DIICOT, în cazul crimei. Cei doi sunt suspectați că au vândut droguri care au ajuns la adolescenții implicați în comiterea crimei.

Luni dimineața, pe 26 ianuarie, primarul din Sânmihaiu Român, unde au avut loc proteste cu o zi înainte, a convocat o ședință de consiliu local pentru a le prezenta consilierilor situația. Edilul a dat asigurări că băiatul de 13 ani nu este la Sânmihaiu Român și nici nu va fi primit în localitate.

La Sânmihaiu Român a ajuns luni dimineața și europarlamentara Diana Șoșoacă. Aceasta a participat la ședința consiliului local și a declarat că va merge și la Cenei pentru a discuta cu primarul și cu localnicii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE