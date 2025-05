Când ofițerii au bătut în geamul autoturismului, tânărul se pregătea să prizeze droguri de pe o farfurie.

În autoturism, în urma percheziției, oamenii legii au descoperit 5 grame 3-CMC (n.r. „cristal”) și 0,6 grame cannabis, dar și două carduri și două bacnote care prezentau urme de pudra albă.

În timpul audierilor, tânărul a declarat că a dorit să meargă într-o zonă izolată” pentru a se droga, dezvăluind inclusiv de la cine a cumpărat substanțele interzise, pentru care a plătit 70 lei/gram.

„La scurt timp după ce am ajuns, am scos de sub scaunul șoferului o farfurie ce conținea o substanță de tip cristal pe care am porționat-o cu intenția de a o consuma. Până să încep să prizez, am fost prins”, a explicat bărbatul.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România Digul subteran din Salina Praid s-a prăbușit. Minerii au încercat până în ultima clipă să salveze o secțiune a minei și au ieșit plângând

Urmărește-ne pe Google News