Femeia a sunat la 112 și a anunţat că fiul său s-a electrocutat.

Echipajele medicale și polițiștii au sosit rapid la fața locului și l-au găsit pe tânărul de 18 ani în stop cardio-respirator.

În ciuda eforturilor de resuscitare, viața acestuia nu a putut fi salvată.

Primele investigații sugerează că tânărul încerca să monteze un cablu la televizor când s-a electrocutat. Poliția Județeană Dolj a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

„Din păcate, în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate cadrele medicale, a fost declarat decesul tânărului”, a declarat un reprezentant al Poliției Județene Dolj.

Autoritățile au solicitat o expertiză medico-legală pentru a determina cu exactitate cauza decesului.

„În cauză, politiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul”, a mai informat Poliţia judeţeană Dolj.