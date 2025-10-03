Cine era tânărul găsit mort în spatele unui indicator rutier, pe șoseaua de centură a Bruxelles-ului

Potrivit publicației belgiene sudinfo.be, victima, identificată drept Bekim Halilaj, provenea din Bicaj, un sat din nord-estul Albaniei. Departe de a fi un anonim, el avea un trecut încărcat: fusese condamnat în Marea Britanie la 7 ani de închisoare, în 2017, pentru trafic de cocaină. La doar 21 de ani, făcea parte dintr-o organizație criminală albaneză acuzată că a vândut droguri în valoare de peste 4 milioane de lire sterline, în Southampton.

Bekim Halilaj, capturat după o anchetă de 9 luni

În aprilie 2017, poliția britanică a reușit să îl prindă după o investigație complexă. Într-o camionetă percheziționată la Southampton au fost descoperite cocaină în valoare de 140.000 de lire și 30.000 de lire cash. Ulterior, o descindere într-un imobil din Portswood i-a adus pe polițiști față în față cu Halilaj și droguri de 10.000 de lire, cu o puritate de până la 91%.

Rețea întinsă între Anglia și Belgia

Liderul grupării a fugit și s-a refugiat în Belgia, unde a reluat activitățile criminale, mai ales în Anvers, oraș care, potrivit jurnaliștilor de investigație, a devenit „capitala cocainei” în Europa.

A fost capturat în 2019 și extrădat în Anglia, pentru a fi judecat.

După eliberarea din închisoare, Halilaj a fost expulzat și s-a stabilit în Belgia. Aici însă, destinul său a luat o turnură fatală.

Execuție în stil cartel?

Potrivit jurnalistului albanez de investigație Artan Hoxha, moartea lui Halilaj ar fi o răzbunare: „A fost răpit, executat și spânzurat ca avertisment, după pierderea unei importante încărcături de cocaină. Mesajul este clar: iată ce se întâmplă dacă încerci să ne trădezi”.

Hoxha compară brutalitatea cazului cu metodele cartelurilor mexicane: „E incredibil că astfel de practici se regăsesc chiar în inima Europei”.

În timp ce pistele criminale câștigă teren, poliția belgiană nu exclude oficial varianta sinuciderii, pe care o consideră „încă și mereu ipoteza privilegiată” în anchetă.

Trupul lui Bekim Halilaj urmează să fie repatriat în Albania, unde familia sa locuiește în continuare.

