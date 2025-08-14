Tânărul avea 23 de ani

Autoritățile din Timiș au fost alertate joi dimineața, atunci când trupul neînsuflețit al tânărului a fost descoperit atârnând de bariera unui dig. Băiatul în cauză avea doar 23 de ani, iar momentan nu se cunosc detalii despre ce s-a întâmplat.

„La data de 14 august 2025, în jurul orei 7.00, polițiștii au fost sesizați despre faptul că, o persoană a fost găsită spânzurată de bariera unui dig, în localitatea Crai Nou, județul Timiș.

Polițiștii deplasați la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, stabilind că este vorba de un tânăr de 23 de ani”, au transmis reprezentanții ISU Timiș.

Examinarea medico-legală

Corpul tânărului a fost transportat la Institutul de Medicină Legală din Timișoara pentru necropsie. Această procedură este crucială pentru determinarea cauzei exacte a morții.

„Tânărul a fost transportat la Institutul de Medicină Legală Timișoara, în vederea efectuării necropsiei”, au mai precizat reprezentanții IPJ Timiș.

Ancheta, în desfășurare

Poliția a deschis imediat o anchetă pentru a stabili circumstanțele decesului. Conform surselor citate de Tion.ro, lângă victimă a fost găsită o sticlă de băutură, un detaliu care ar putea fi relevant pentru investigație.

Autoritățile au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Investigațiile continuă pentru a elucida toate aspectele acestei tragedii care a șocat comunitatea locală.

„În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și se efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs nefericitul eveniment”, a mai transmis IPJ Timiș.

Un alt tânăr s-a spânzurat în Timiș în iunie

Cazul tânărului de 23 de ani amintește de o altă tragedie care s-a produs lângă Timișoara, în urmă cu două luni. La acel moment, un alt tânăr a fost găsit spânzurat într-o pădure. Iubita lui a fost cea care a mers la locul faptei și i-a descoperit trupul neînsuflețit.

Îngrijorată că nu reușea să ia legătura cu partenerul său, iubita acestuia a folosit o aplicație GPS pentru a localiza mașina lui.

Ajunsă în pădure, femeia a găsit mai întâi autoturismul, apoi trupul neînsuflețit al bărbatului. După ce a sunat la 112, la fața locului au intervenit echipe de poliție și ambulanță, însă, din nefericire, nu l-au mai putut salva pe tânăr.

Polițiștii au decis să deschidă un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor condițiilor și împrejurărilor producerii acestui incident nefericit.

