Tânărul de 21 de ani a furat 6 tablete de ciocolată, în valoare de 58 de lei. La ieșirea din magazin, doi paznici, în vârstă de 50 și 63 de ani, l-au prins. În încercarea de a scăpa, tânărul din Oradea i-a împins și lovit cu pumnii în cap și corp, conform Poliției Bihor.

Paznicul de 50 de ani s-a ales cu răni care necesită 70 de zile de îngrijiri medicale. Pe lângă faptul că a rămas fără ciocolată, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore, iar sâmbătă, 9 august, a ajuns și în fața Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, relatează Bihoreanul.

Procurorul a cerut arestarea preventivă a acestuia, iar judecătorul a emis un mandat pentru 30 de zile. Oamenii legii fac în continuare investigații.

Amintim că un tânăr îndrăgostit din Brăila a ajuns în atenția oamenilor legii după ce, de Valentines Day, a încercat să-i facă un cadou iubitei sale. El și-a permis să cumpere doar o floare, însă a ascuns o ciocolată sub geacă, fiind prins de un agent de pază.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE