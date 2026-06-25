Mii de locuitori din Caracas refuză să se întoarcă în casele lor

Pe străzile din Caracas, sute de familii s-au refugiat în parcuri, piețe și alte spații deschise. La Plaza de la Juventud din zona Bellas Artes, zeci de persoane au ajuns cu scaune, pături și câteva bunuri personale, preferând să rămână acolo peste noapte.

Acest loc, situat lângă Galeria de Artă Națională, s-a transformat într-un punct de întâlnire pentru cei care au evitat să se întoarcă în apartamentele lor.

Mai multe familii s-au adunat pe terenul de sport al unei școli din Caracas și petrec noaptea acolo, de frica cutremurelor. Foto: Getty Images

Locuitorii din Venezuela se tem de eventualele replici și preferă să stea în spații deschise

În Caricuao, un alt cartier al capitalei, mai mulți locuitori s-au adunat în jurul unei stații de metrou, în condițiile în care anumite zone au rămas fără curent electric, iar comunicațiile au fost întrerupte.

Localnicii au ales să rămână afară, pe străzi, preferând să nu se expună riscurilor din clădirile afectate. Foto: Getty Images

Temerile acestora sunt cât se poate de întemeiate, după clipele de groază pe care le-au trăit. La doar câteva ore distanță de cele două cutremure devastatoare, o replică de 4,5 a lovit Venezuela. Seismul a fost înregistrat nordul țării, în statul La Guaira, la ora 5.48 GMT, la o adâncime de 7,5 km. Conform datelor comunizat de serviciul seismologic venezuelean, noul cutremur a avut magnitudinea de 4,5 grade.

Oamenii din Venezuela dorm pe străzi, de frica unor eventuale replici ale cutremurului. Foto: Getty Images

Zeci de familii s-au adunat în spitale, ca să își găsească un loc sigur

Pe rețelele de socializare au apărut numeroase imagini cu familii adunate în spații publice, încercând să își găsească un loc sigur. Locuitorii din Caracas au mărturii emoționante despre cum au arătat frica și groază din primele minute după cutremurele din Venezuela.

Mai multe familii, încercând să afle detalii despre persoanele dispărute în urma celor două cutremure. Foto: Getty Images

În Los Palos Grandes și Altamira, echipele de salvare au continuat să caute supraviețuitori printre dărâmăturile mai multor clădiri prăbușite. În alte zone, oamenii s-au refugiat în mașinile personale sau în zonele verzi din apropierea locuințelor.

Oamenii din toată Venezuela s-au refugiat în spații deschise după cele două cutremure din data de 24 iunie. Foto: Getty Images

Cele două cutremure din Venezuela au dus la moartea a peste 30 de persoane și mai multe clădiri s-au prăbușit în totalitate

Cutremurul a fost confirmat de Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS) drept un „doblete seismic”, compus din două seisme consecutive: primul cu magnitudinea 7,2, urmat la doar 39 de secunde de un altul de 7,5.

Experții avertizează că astfel de evenimente pot fi urmate de replici în orele sau zilele următoare, însă nu pot estima cu precizie momentul acestora. Totodată, a fost emisă și o alertă de tsunami după cutremurele devastatoare.

În unele cartiere, locuitorilor li se recomandă să nu se întoarcă în case și apartamente, până când imobilele nu vor fi expertizate tehnic.

O tânără își ține pisica în brațe și încearcă să își găsească prietenii. Foto: Getty Images

Venezuela a declarat stare de urgență la nivel național

Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, a declarat stare de urgență națională și a suspendat cursurile în școli, pentru a reduce riscurile. În același timp, autoritățile locale, inclusiv Protecția Civilă și pompierii, verifică structurile clădirilor avariate și efectuează operațiuni de salvare în zonele afectate.

„Facem apel la populație să respecte doar informațiile oficiale și să evite să intre în clădirile cu daune structurale până când acestea nu sunt evaluate de specialiști”, au transmis autoritățile. În ciuda acestor măsuri, locuitorii rămân precauți, preferând să petreacă noaptea sub cerul liber, temându-se de posibilele urmări ale cutremurelor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE