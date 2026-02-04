Cheltuielile lunare pentru barcă ajung la puțin sub 500 de lire sterline

Într-un interviu acordat What’s The Jam, Eleanor, originară din Țara Galilor de Nord, a explicat cum a fost inspirată să exploreze o alternativă accesibilă, relatează Daily Mail.

„Trebuia să gândesc în afara tiparelor și mereu am vrut să locuiesc pe o barcă”, a spus ea.

Sprijinul părinților ei a fost esențial, tatăl său promițând să o ajute cu renovările, deși niciunul dintre ei nu mai fusese vreodată pe o barcă înainte, relatează Blick, parte a grupului Ringier Media International.

Costurile reduse ale vieții pe barcă au fost un factor determinant.

„Cheltuielile mele lunare pentru barcă, incluzând taxa de acostare, licența, asigurarea și combustibilul, ajung la puțin sub 500 de lire sterline (580 de euro). Comparativ, chiria unui apartament în apropierea locului meu de muncă ar fi în jur de 750 de lire sau mai mult”.

Barca a necesitat o renovare completă

Bărcii, o Dartline din 1986, i-a fost necesară o renovare completă. Eleanor a cumpărat-o în mai 2024 pentru 15.000 de lire sterline (17.000 de euro) și a contractat un împrumut pentru lucrările de renovare.

„M-am îndrăgostit de barca mea de cum am văzut-o. Era într-o stare jalnică, dar mi-a plăcut ideea de a o restaura la gloria ei de odinioară”, a declarat ea.

Renovarea a început cu demontarea interioarelor până la metal și tratamentul suprafețelor.

Până în octombrie 2024, Eleanor s-a mutat pe barcă, chiar dacă lucrările încă nu erau finalizate.

„Am locuit pe barcă în timp ce construiam pereții!”, a povestit ea.

Renovările au inclus instalații noi de podea, pereți, bucătărie, pat cu spațiu de depozitare, precum și restaurarea sobei cu lemne.

Pe TikTok, sub contul @El_Sooty_, Eleanor a atras peste 31.000 de urmăritori, împărtășind actualizări despre procesul de renovare, inclusiv lucrările la baie. Ea a descris achiziționarea bărcii ca fiind „cea mai bună decizie” pe care a luat-o vreodată.

Bugetul său pentru renovare este de 10.000 de lire, iar până acum a cheltuit aproximativ 8.000 de lire. Pentru vopsirea exterioară, a primit o ofertă profesională de peste 10.000 de lire, dar plănuiește să o finalizeze singură cu un buget separat.

Provocările întâmpinate de tânără la bordul bărcii

„Se face rece iarna! Anul acesta am avut prima furtună de zăpadă pe barcă, și a fost dificil”, a spus ea.

Spațiul limitat a fost o altă problemă, cum ar fi servirea cinei pe acoperiș din cauza lipsei de loc în interior. În ciuda acestor neajunsuri, Eleanor apreciază lecțiile învățate: „Am dobândit atât de multe abilități noi”.

Deocamdată, barca ei este ancorată într-o marină pentru finalizarea renovărilor. După încheierea lucrărilor, Eleanor intenționează să se deplaseze mai mult.

„Îmi place că pot muta casa mea ori de câte ori vreau”, a spus ea.

Ea a subliniat sprijinul comunității de posesori de bărci: „Toată lumea este extrem de binevoitoare și gata să ajute când este nevoie. Este un mod minunat de a trăi mai aproape de natură”.

Eleanor a recunoscut că stilul de viață pe barcă i-a oferit o perspectivă diferită asupra consumului și resurselor.

„Te face mult mai conștient de deșeurile pe care le produci și de resursele pe care le utilizezi. M-a învățat să apreciez mai mult ce am”.

În plus, ea este recunoscătoare părinților săi, care au sprijinit-o în proiectele de renovare, în ciuda lipsei de calificări în domeniu.

Elizabeth Earle este o altă femeie care a decis să locuiască pe o barcă. Aceasta a cheltuit 3.800 de lire sterline pe „casa visurilor” sale. În ciuda unui început dificil, este încântată de decizia luată, relatează cotidianul britanic The Sun.

