Povestea britanicei care a ales să locuiască pe o barcă

Ea s-a alăturat altor 1.500 de britanici care au renunțat la locuințele convenționale și a ales să se stabilească pe o barcă.

Scriitoare și ilustratoare care lucrează pe cont propriu, Elizabeth a înfruntat ierni geroase și băi neconvenționale pentru a face această viață să funcționeze.

„Modul în care am făcut-o a fost cel mai prost și mai greu cu putință. Eram atât de plină de vise și de dorința de a reuși, dar am făcut-o să funcționeze”, a spus ea pentru The Sun.

După ce a navigat în jurul lumii timp de șapte ani, Elizabeth nu își permitea un avans pentru o casă. În loc să închirieze sau să se mulțumească cu o locuință mai mică, a ales să investească într-o barcă neamenajată, pregătindu-se pentru câțiva ani grei de renovări.

„Îmi doream atât de mult o barcă, încât eram în regulă să trăiesc fără duș, să folosesc o găleată pe post de toaletă în primele luni și să suport frigul”, a spus ea.

După doi ani, Elizabeth a reușit să vândă barca renovată pentru 20.000 de lire sterline și a cumpărat una mai mare, cu 35.000 de lire, din banii obținuți. Noua sa barcă, o ambarcațiune veche de 100 de ani și cu o lungime de 21 de metri, îi oferă o experiență de locuit mult mai confortabilă.

Avantajele pe care le are pe o barcă locuibilă

Elizabeth spune că unul dintre avantajele vieții pe o barcă locuibilă este libertatea de a pleca ori de câte ori dorește.

În prezent, barca este andocată în mijlocul naturii, unde femeia locuiește alături de Leela, câinele său adoptat, o corcitură de ciobănesc german.

„Este minunat”, a spus Elizabeth.

Un plus de „lux” îl reprezintă noua toaletă de pe barcă. Deși nu este chiar „un lux de toaletă”, este mult mai bine decât o găleată.

„O golesc o dată la trei săptămâni. Când merg la un prieten și pot folosi toaleta lui, simt că am câștigat la loterie. E fabulos,” a glumit Elizabeth.

Cheltuielile sale anuale sunt de aproape 4.500 de lire sterline, costuri destul de mici, care atrag mulți oameni către stilul de viață pe o barcă.

În calitate de „navigator continuu”, Elizabeth evită taxele de acostare, dar trebuie să schimbe locația la fiecare două săptămâni.

