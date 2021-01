Cel mai recent deces a fost cel al lui Joel Matiza, ministrul transporturilor, vineri, 23 ianuarie, după ce miercuri a murit ministrul de externe, Sibusiso Moyo, iar pe 15 ianuarie ministrul afacerilor interne.

Today we mourn the passing of Foreign @MinisterSBMoyo.



We remember him as a man who fought tirelessly for a better Zimbabwe.



His humour, good grace and devotion to public service will be greatly missed by everyone here at the @MoFA_ZW.



May God rest his soul. pic.twitter.com/RHH5sPJfj7 — Ministry of Foreign Affairs and Int Trade (@MoFA_ZW) January 20, 2021

Președintele țării africane, Emmerson Mnangagwa, a declarat că noul coronavirus face ravagii în țara sa.

”Pandemia nu discriminează. Nu există spectatori, judecători sau oameni sfinți. Nu există supermen sau superwomen. Suntem cu toții expuși”, a declarat președintele, la postul național de televiziune.

Zimbabwe, la fel ca multe state africane, a înregistrat la început puține cazuri Covid-19 dar, recent, se confruntă cu o creștere a infectărilor. Se crede că o nouă variantă a virusului a intrat în țară când mii de cetățeni care locuiesc în Africa de Sud s-au întors acasă, în vacanță.

Potrivit agenției AP, citată de News.ro, criticii acuză guvernul şi de faptul că neglijează spitalele de stat, unde mulţi pacienţi cu Covid-19 nu pot beneficia de oxigenul necesar pentru a supravieţui.

31.646 de cazuri confirmate au raportat autoritățile sanitare de la Harare. 1.075 de pacienți au murit, conform universității americane de medicină Johns Hopkins. Populația țării africane e de circa 16.500.000 de locuitori.

