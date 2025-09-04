Fenomenul prețurilor negative la electricitate s-a intensificat în ultimii ani, pe măsură ce energia ieftină din surse regenerabile a inundat sistemele energetice. Acest lucru indică necesitatea unor capacități de stocare mai mari pentru a absorbi excesul de producție.

Spania a înregistrat o creștere semnificativă a producției de energie fotovoltaică. În urmă cu un an, aceasta a depășit pentru prima dată pragul de 20 de Gigawați, o situație care s-a repetat de mai multe ori de atunci. Conform estimărilor Rețelei Europene a Operatorilor de Sisteme de Transport de Energie Electrică (ENTSO-E), în aproape două treimi din zilele acestei veri, Spania a avut o producție de energie fotovoltaică de peste 20 de GW.

Prețul mediu al electricității pe piața pentru ziua următoare în Spania a scăzut cu aproape o treime comparativ cu situația din 2024. Până la 1 septembrie 2025, Spania a înregistrat 503 intervale orare cu prețuri negative la electricitate, depășind Germania (451) și Franța (436).

Cu toate acestea, prețurile negative din Spania nu au atins niveluri la fel de scăzute ca pe alte piețe europene. Cel mai mic preț înregistrat a fost de minus 15 euro pentru un Megawatt-oră, comparativ cu minus 250 de euro în Germania la începutul anului.

Agerpres menționează că producția solidă de energie hidro și cererea slabă sunt factori importanți care au alimentat prețurile negative în Spania. De asemenea, o limitare a exporturilor spre unele state vecine, după blackout-ul din luna aprilie, a contribuit la această situație.

În timp ce investitorii suferă din cauza diminuării profiturilor, unii consumatori cu tarife flexibile beneficiază de pe urma acestei situații. Producătorii de energie fotovoltaică din Spania primesc mai puține subvenții comparativ cu alte piețe, ceea ce înseamnă că au mai puține stimulente să oprească producția când prețurile scad sub zero.

Producția de energie din surse fotovoltaice în România a atins un nou record în aprilie, dar a fost urmată de o scădere bruscă din cauza prețurilor negative pe piața spot de energie electrică.

