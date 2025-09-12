Control asupra „tuturor aspectelor vieții oamenilor”

Dictatura, care rămâne în mare parte izolată de lume, își supune și mai mult cetățenii la muncă forțată, restricționându-le în continuare libertățile, se adaugă în raport.

Biroul ONU pentru Drepturile Omului a constatat că, în ultimul deceniu, statul nord-coreean a consolidat controlul asupra „tuturor aspectelor vieții oamenilor”.

„Niciciun alt popor nu se află sub astfel de restricții în lumea de astăzi”, a concluzionat raportul, adăugând că supravegherea a devenit „mai omniprezentă”, ajutată parțial de progresele tehnologice.

Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk, a declarat că, dacă această situație va continua, nord-coreenii „vor fi supuși la și mai multă suferință, represiune brutală și frică pe care le-au îndurat atât de mult timp”.

Execuțiile au loc în public

Raportul, care se bazează pe peste 300 de interviuri cu persoane care au evadat din Coreea de Nord în ultimii 10 ani, a constatat că pedeapsa cu moartea este folosită tot mai des.

Cel puțin șase legi noi au fost introduse din 2015 care permit aplicarea acestei pedepse. O infracțiune care poate fi acum pedepsită cu moartea este vizionarea și distribuirea de filme și seriale străine, în timp ce Kim Jong Un depune eforturi pentru a limita cu succes accesul oamenilor la informații.

Cei care au au fugit au declarat experților ONU că, începând din 2020, au avut loc mai multe execuții pentru distribuirea de conținut străin. Execuțiile sunt efectuate de un pluton întreg, în public, pentru a insufla frica în rândul populației și a o descuraja să încalce legea.

Sunt tratați la fel ca traficanții de droguri

Kang Gyuri, care a fugit în 2023, a declarat că trei dintre prietenii ei au fost executați după ce au fost prinși vizionând conținut sud-coreean. Ea a asistat la procesul unui prieten de 23 de ani care a fost condamnat la moarte.

„A fost judecat împreună cu infractori condamnați pentru trafic de droguri. Aceste infracțiuni sunt tratate la fel acum”, a spus ea, adăugând că, din 2020, oamenii au devenit mai temători.

Li s-a promis că nu vor mai trebui să „strângă cureaua”

Astfel de experiențe contrazic așteptările poporului nord-coreean din ultimul deceniu.

Când actualul lider Kim Jong Un a venit la putere în 2011, fugarii intervievați au declarat că sperau că viața lor se va îmbunătăți, deoarece Kim le promisese că nu vor mai trebui să „strângă cureaua” – adică vor avea suficientă mâncare.

De asemenea, li s-a spuss că va dezvolta economia, protejând în același timp țara prin dezvoltarea în continuare a armelor nucleare.

Raportul a constatat însă că, de când Kim a renunțat la diplomația cu Occidentul și SUA în 2019, concentrându-se în schimb pe programul său de armament, condițiile de viață și drepturile omului ale populației s-au „degradat”.

Trei mese pe zi sunt un „lux”

Aproape toți cei intervievați au declarat că nu au suficientă mâncare și că trei mese pe zi sunt un „lux”. În timpul pandemiei de Covid, mulți fugari au declarat că a existat o gravă penurie de alimente și că oameni din toată țara au murit de foame.

În același timp, guvernul a luat măsuri severe împotriva piețelor unde familiile făceau comerț, îngreunându-le astfel posibilitatea de a-și câștiga existența.

De asemenea, a făcut aproape imposibilă fuga din țară, prin înăsprirea controalelor de-a lungul frontierei cu China și prin ordinul dat trupelor de a trage asupra celor care încearcă să treacă granița.

„În primele zile ale lui Kim Jong Un, aveam ceva speranță, dar această speranță nu a durat mult”, a spus o tânără care a fugit în 2018, la vârsta de 17 ani.

„Guvernul a împiedicat treptat oamenii să-și câștige existența în mod independent, iar simplul fapt de a trăi a devenit un chin zilnic”, a mărturisit ea cercetătorilor.

Recrutați în „brigăzi de șoc”

De asemenea, raportul ONU arată că „în ultimii 10 ani, guvernul a exercitat un control aproape total asupra populației, împiedicând-o să ia propriile decizii”, fie ele economice, sociale sau politice. Raportul adaugă că îmbunătățirile aduse tehnologiei de supraveghere au contribuit la realizarea acestui lucru.

Un evadat a declarat cercetătorilor că aceste măsuri represive ale guvernului aveau scopul „de a bloca ochii și urechile oamenilor”.

„Este o formă de control care vizează eliminarea chiar și a celor mai mici semne de nemulțumire sau plângere”, au spus ei, vorbind în mod anonim.

Raportul a constatat și că guvernul recurge mai mult la munca forțată decât în urmă cu un deceniu. Persoanele provenite din familii sărace sunt recrutate în „brigăzi de șoc” pentru a îndeplini sarcini fizice solicitante, cum ar fi proiecte de construcții sau minerit.

Oamenii cred că acest lucru le va îmbunătăți statutul social, dar munca este periculoasă, iar decesele sunt frecvente. În loc să îmbunătățească siguranța muncitorilor, guvernul glorifică decesele, etichetându-le drept un sacrificiu adus lui Kim Jong Un. În ultimii ani, mii de orfani și copii ai străzii au fost recrutați, susține raportul.

China și Rusia, aliați de nădejde

ONU solicită ca raportul să fie trimis Curții Penale Internaționale de la Haga.

Totuși, pentru ca acest lucru să se întâmple, situația ar trebui să fie sesizată de Consiliul de Securitate al ONU. Din 2019, doi dintre membrii săi permanenți, China și Rusia, au blocat în mod repetat încercările de a impune noi sancțiuni Coreei de Nord.

Săptămâna trecută, Kim Jong Un s-a alăturat liderului chinez Xi Jinping și președintelui rus Vladimir Putin la o paradă militară la Beijing, semnalând acceptarea tacită de către aceste țări a programului de arme nucleare al Coreei de Nord și a tratamentului aplicat cetățenilor acesteia.

