Danezii, austriecii și olandezii muncesc cel mai puțin

Ritmul muncii în Europa diferă radical de la o țară la alta. În puține alte state membre ale Uniunii Europene se înregistrează ore de lucru atât de reduse precum în Austria, potrivit unei analize recente realizate de Eurostat, citată de publicația austriacă Heute..

Datele pentru trimestrul al doilea din 2025 arată că aici, fiecare al patrulea angajat cu vârste între 20 și 64 de ani lucrează cel mult 19 ore pe săptămână. Cu un procent de 25,3%, Austria se situează pe locul trei în UE, fiind depășită doar de Olanda, cu 26,8%, și de Danemarca, cu 25,5%,

Această realitate evidențiază un model de muncă puternic orientat către part-time, diferit de țările în care săptămânile lungi de lucru și orele suplimentare sunt norma.

În ansamblu, la nivelul UE, doar 16,9% dintre angajați lucrează cel mult 19 ore pe săptămână, în timp ce în zona euro procentul este ușor mai ridicat, 18,6%.

Joburile part-time, o raritate în Europa de sud-est

Contrastul devine și mai evident atunci când privim spre sud-estul Europei.

În România, doar 3,5% dintre angajați își câștigă existența prin intermediul joburilor part-time, un procent extrem de redus comparativ cu Austria. În Bulgaria, situația este similară, cu doar 4,6% dintre angajați în această categorie, iar în Grecia 6,1%.

Recomandări „Regele” eutanasierilor din Moldova. Cum să încasezi milioane de euro din prins și omorât câini: „Cineva trebuie să facă și treaba murdară”

În Austria, proporția angajatelor care lucrează cel mult 19 ore pe săptămână este impresionant de mare: 31,4%, mult peste media UE de 21,6%.

Singura țară europeană cu un procent mai mare este Olanda, 33,2%. În partea opusă a clasamentului, România, Bulgaria și Grecia înregistrează valori extrem de scăzute: 5,4%, 5,9% și 8,3%.

Interesant este faptul că nici bărbații austrieci nu lucrează excesiv.

Aproape 20% dintre ei optează pentru un program de lucru redus, ceea ce le permite să îmbine viața personală și profesională fără a depăși limitele impuse de un job cu normă întreagă. Mai mult decât atât, procentul bărbaților care lucrează cel mult 19 ore pe săptămână este mai mare doar în Olanda (21,0%), Finlanda (20,9%), Danemarca (20,5%) și Suedia (19,8%).

În România, Bulgaria și Grecia, doar 2,3%, 3,3% și respectiv 4,2% dintre bărbați optează pentru astfel de programe reduse de muncă. Media UE în rândul bărbaților este de 12,7%.

Românii și bulgarii lucrează excesiv

Pe de altă parte, în țări precum Bulgaria, angajații muncesc extrem de mult: 81,8% dintre aceștia lucrează 40 de ore sau mai mult pe săptămână.

Urmează România (80,4%), Letonia (77,1%), Lituania (75,3%) și Polonia (74,8%). Austria, cu 32,4% dintre angajați care lucrează peste 40 de ore săptămânal, se situează clar sub media UE de 46,6%, dar mult peste Danemarca (23,0%) și Franța (26,4%).

Cum afectează orele de muncă sănătatea și echilibrul viață-muncă

Orele de muncă influențează profund sănătatea și echilibrul dintre viața profesională și cea personală. Un program de lucru lung sau excesiv crește riscul de epuizare fizică și psihică (burnout), stres, anxietate, depresie și alte probleme de sănătate mentală. Lipsa unui echilibru clar între muncă și timp personal poate duce la deteriorarea relațiilor sociale și familiale, scăderea motivației și productivității, precum și la o calitate redusă a vieții.

Studiile arată că volumul mare de muncă și ritmul alert produc o suprasolicitare care afectează capacitatea de concentrare, creativitatea și controlează negativ starea generală de bine. În Europa, aproximativ 28% dintre angajați resimt stres puternic din cauza conflictului muncă-viață, ceea ce crește riscul de probleme psihice. Echilibrul între muncă și viața personală, prin limite clare și timp suficient pentru odihnă, recreere și relații, este esențial pentru menținerea sănătății mentale și fizice, prevenind costurile legate de absenteism și scăderea productivității.

Cum a evoluat media orelor de lucru în UE, în ultimii 10 ani

În ultimii 10 ani, media orelor de muncă în Uniunea Europeană a avut o tendință ușoară de scădere, dar această evoluție este influențată de creșterea numărului de angajați cu normă parțială și de diversificarea formelor de muncă. În 2014, durata medie săptămânală a fost de aproximativ 37 de ore, iar în 2024 a scăzut la circa 36 ore pe săptămână. Aceste cifre includ atât angajații cu normă întreagă, cât și cei part-time. Scăderea generală a mediei nu reflectă neapărat o reducere a orelor lucrate de angajații cu normă întreagă, ci mai degrabă o schimbare în structura pieței muncii cu mai multe locuri de muncă part-time și mai multă flexibilitate, precum munca la distanță.

Recomandări Românii sărăcesc: măririle de TVA și taxele au fost transferate de la magazine direct la consumatori

De asemenea, procentul angajaților care muncesc 49 de ore sau mai mult pe săptămână a scăzut în UE, de la 9,7% în 2014 la 6,6% în 2024, semnalând o reducere a orelor excesive de muncă.

Diferențele între statele membre UE rămân mari. Țări precum Grecia, Bulgaria, Polonia și România au în general săptămâni de lucru mai lungi, în timp ce țările nordice și cele din Europa de Vest, cum ar fi Țările de Jos, Danemarca, Austria și Germania, înregistrează cele mai scurte programe de lucru.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE