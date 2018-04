Tăriceanu îl atacă pe Iohannis, în problema Codurilor Penale: ”Dacă noi vrem să avem modelul Uniunii Sovietice, atunci concepțiile noastre sunt diametral opuse”

Tăriceanu îl atacă pe Iohannis, în problema Codurilor Penale: ”Face o greșeală fundamentală, dacă nu înțelege ce înseamnă statul de drept”, a spus liderul ALDE, joi, la Parlament, după ce președintele Klaus Iohannis a criticat dur propunerile de modificare a Codurilor Penale, depuse în Legislativ. ”Dacă noi vrem să avem modelul Uniunii Sovietice, a a României comuniste, în ceea ce privește codul penal, atunci concepțiile noastre sunt diametral opuse și nu am niciun fel de rezervă să o spun”, a mai spus el.

”Eu cred că este o greșeală să personalizăm. Da, am fost ascultat din 2008, permanent. Dacă dvs credeți ca asta înseamnă o lege cu dedicație. Nu cred că am fost eu singurul ascultat, ar fi chiar anormal. Voi ca jurnaliști ar trebui să vă puneți o problemă pentru ca eu în perioada asta am ocupat niște funcții în stat: președinte al Senatului. Găsiți normal să fii ascultat,? Să îți fie ascultate telefoanele ca prim-ministru? Eu cred că nu. Candidat la prezidențiale”, a spus Tăriceanu.

El a precizat că nu este de acord cu reacția președintelui Iohannis.

”Cred că aceasta personalizare am văzut-o și în alte părți. Se încearcă o personalizare. (…). Eu cred că președintele face o greșeală fundamentală dacă nu înțelege ce înseamnă statul de drept. Statul de drept nu este un stat polițienesc, nu este un stat represiv. Dacă noi vrem să avem modelul Uniunii Sovietice, a a României comuniste, în ceea ce privește codul penal, atunci concepțiile noastre sunt diametral opuse și nu am niciun fel de rezervă să o spun. (…) Nu intru în nicio polemică cu dl. Președinte, pentru că nu are rost.