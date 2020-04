De Valentina Postelnicu,

„Nu vrem să anchetăm de ce au plecat românii la muncă în Germania. Pentru că am văzut că asta e tema îmbrăţişată de criticii mei. Nu anchetăm de ce au plecat românii, pentru că este dreptul fiecărui român să aleagă unde vrea sa trăiască şi să muncească! Eventual, am putea ancheta de ce acolo unde sunt peste 100.000 de persoane infectate cu coronavirus se poate munci, iar în România, unde sunt sub 7.000 (dacă e să ne luăm după autorităţi), nu se poate. Scopul comisiei de anchetă este să descopere care este ‘butonul magic’ care, dacă se apasă, nici starea de urgenţă şi nici ordonanţele militare nu mai contează. Ce buton magic se poate apăsa în asemenea fel, încât, la numai câteva zile după o convorbire telefonică dintre preşedinţii român şi german, să se poată organiza o operaţiune care, în plină stare de urgenţă, să reuşească sa adune la un loc 2.000 de români?”, a scris Tăriceanu, luni, pe Facebook.