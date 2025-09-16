Potrivit datelor Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), tariful mediu la nivel național este de 14,47 de lei/metru cub, fără TVA, însă diferențele regionale sunt uriașe, conform Știrile ProTV.

Cea mai scumpă apă este în Neamț, la Apa Serv Piatra Neamț, unde locuitorii plătesc 18,6 lei/metru cub (8,82 de lei apa și 9,78 de lei canalizare).

Urmează Vaslui și Galați, cu tarife apropiate: 18,08 lei/metru cub, respectiv 18,03 lei/metru cub.

În contrast, bucureștenii racordați la Apa Nova București achită 9,91 de lei/metru cub (6,49 de lei apa și 3,42 de lei canalizare), aproape jumătate din prețul celor din Neamț.

Prețurile variază semnificativ în toată țara, iar cei mai afectați sunt, de obicei, locuitorii din județele cu cele mai mici venituri, arată datele ANRSC.

Paradoxal, în județul Prahova, diferențele sunt enorme: locuitorii orașului Ploiești plătesc 6,88 de lei/metru cub, cel mai mic tarif din țară, în timp ce restul județului achită 18,51 de lei/metru cub.

Alte județe cu tarife ridicate sunt Dâmbovița (17,85 de lei) și Dolj (16,78 de lei).

Astfel, în timp ce Capitala beneficiază de apă la prețuri mai accesibile, locuitorii din zonele mai sărace suportă costuri semnificativ mai mari pentru servicii esențiale.

