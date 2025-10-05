Baruri cu tematică spirituală

În Shanghai, barurile cu tematică spirituală au devenit populare în rândul tinerilor. Un astfel de loc este Sip of Oracle, care oferă servicii de ghicit alături de băuturi.

„Voiam să ne plângem de locurile actuale de muncă și să vorbim despre ce vom face cu carierele noastre. O căutare rapidă ne-a condus spre acest bar, iar perspectivele ghicitorului au fost surprinzător de exacte”, a declarat Kate Li, o angajată bancară din Shanghai, pentru South China Morning Post.

Cum a crescut economia spirituală

Economia spirituală din China include o varietate de activități oculte sau metafizice care au devenit la modă în rândul consumatorilor. Printre acestea se numără:

  • Creșterea numărului de vizite la temple
  • Utilizarea pe scară largă a modelului de limbaj DeepSeek pentru ghicit
  • Cumpărarea de bijuterii Tiffany pentru „a te păzi de șefii răi”

Potrivit profesorului Liu Xuexin de la Universitatea de Economie și Afaceri din Beijing, această fascinație pentru mistic reflectă o dorință mai largă de confort în mijlocul incertitudinii economice.

„Într-o recesiune economică, cu venituri și perspective de angajare nesigure, oamenii se simt anxioși în privința viitorului. Ei se îndreaptă spre metafizică, temple sau feng shui pentru a face față”, a explicat Liu.

Cheltuielile spirituale au devenit o „cheltuială necesară” pentru mulți tineri chinezi, conform unui raport al Institutului de Cercetare Houlang din iulie.

Cele mai populare produse

Pe lângă taxele de consultare pentru ghicitori, consumatorii cumpără produse conexe precum:

  • Mătănii de templu
  • Cristale energetice

Aceste achiziții au dus la o creștere rapidă a pieței. Anul trecut, tranzacțiile pentru brățări cu mărgele pe platforma de cumpărături online Taobao au crescut cu 566%, depășind cu mult popularitatea brățărilor tradiționale.

Pentru Kate Li, vizita recentă la Sip of Oracle i-a oferit atât alinare, cât și relaxare. „Mulți oameni sunt stresați ca mine – carieră, relații, viitor. Aceste locuri te ajută să te relaxezi”, a spus ea.

Tendințe similare în alte țări

Fenomenul reflectă schimbări similare observate în alte țări în perioade de incertitudine:

  • În SUA, un raport Yelp din 2020 a remarcat o creștere de 74% a căutărilor pentru mediumuri în acel an
  • Conform unui raport IBISWorld din 2009, serviciile de ghicit s-au dovedit rezistente în SUA în timpul crizei financiare din 2008

Profesorul Liu consideră că această tendință face parte dintr-o schimbare mai largă a preferințelor, de la satisfacerea nevoilor materiale la cele emoționale.

„Oamenii caută din ce în ce mai mult valoare emoțională din consum. Aceste produse sau servicii sunt adesea accesibile, făcându-le deosebit de atractive în perioade economice dificile”, a explicat el.

Raportul Houlang a constatat că 60% dintre consumatori bugetează sub 500 de yuani (70 de dolari) anual pentru aceste cheltuieli, în timp ce 20% cheltuiesc peste 1.000 de yuani.

În concluzie, economia spirituală din China reflectă o tendință globală de căutare a sensului și confortului în vremuri incerte, oferind tinerilor o modalitate accesibilă de a face față anxietății și stresului.

