Tânărul are două diplome de licență și trei de master

Zhao a obținut două diplome de licență și trei de master în finanțe, studiind în orașe precum Sydney, New York, Beijing și Paris.

Presiunea constantă a părinților săi de a avea succes l-a împins spre excelență academică, însă Zhao a fost mai degrabă atras de cunoaștere. Reflectând asupra copilăriei sale dificile, Zhao a povestit despre relația distantă cu părinții săi. Tatăl său îl pedepsea aspru pentru că era stângaci, iar mama sa nu reușea să-i înțeleagă dificultățile.

„Educația mea prestigioasă a fost ca o cătușă”, a spus el.

După ani petrecuți în străinătate, Zhao s-a confruntat cu o singurătate profundă, găsindu-și alinarea doar în compania altor expatriați chinezi. În timpul șederii sale la Paris, Zhao a lucrat într-o bucătărie de restaurant chinezesc, unde a descoperit bucuria în sarcini simple.

„Spălatul vaselor poate aduce fericire, așa că de ce să aștepți un job ideal?”, a afirmat el cu convingere.

Viața pe străzi în Dali

În 2023, Zhao s-a întors în China, inițial lucrând ca ospătar la un festival local de bere și într-un hotel. Anul trecut, s-a mutat în Dali, provincia Yunnan, unde a luat decizia radicală de a trăi pe străzi. Rutina sa zilnică începe la ora 7 dimineața și se încheie la ora 21.

Recomandări Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop

Zhao face duș ocazional în hosteluri, mănâncă la restaurante vegetariene gratuite și folosește facilitățile hotelurilor pentru spălarea hainelor. Reușește să trăiască modest cu 100 de yuani pe lună, având economii personale de aproape 2.500 de yuani (aproape 351,14 dolari).

Hainele sale sunt second-hand, iar el poartă mereu un e-reader pentru a citi, călători și a se implica în proiecte semnificative. Printre acestea se numără organizarea de cluburi de lectură și distribuirea de videoclipuri despre consiliere psihologică online.

Relații și proiecte personale

Zhao a tăiat legăturile cu părinții săi, care locuiesc în Noua Zeelandă, dar tânjește după relații apropiate. A avut nouă relații romantice și are o fiică de 10 ani dintr-o relație anterioară în New York, cu care păstrează legătura online.

Zhao consideră că mediile educaționale toxice îi fac pe mulți tineri să se simtă pierduți. Ca răspuns, el a lansat un proiect pentru a oferi experiențe de carieră copiilor, ajutându-i să-și descopere adevăratele pasiuni. El crede că alegerea unui stil de viață simplu, în afara normelor convenționale, i-a adus o satisfacție profundă.

Cu toate acestea, deciziile sale neconvenționale au generat reacții mixte. Unii l-au înțeles și l-au compătimit, în timp ce alții l-au criticat pentru idealismul său și pentru neglijarea responsabilităților.

„Pot înțelege de ce a ales să rătăcească – părinți autoritari, medii străine dezorientante și o copilărie singuratică. Zhao își vindecă rănile emoționale într-un mod care are sens pentru el”, a spus un comentator.

Pe de altă parte, un altul a declarat: „Zhao este prea idealist. Părinții lui au investit atât de mult în educația sa, iar el i-a tăiat din viața lui. De asemenea, își neglijează responsabilitățile de tată”.

De asemenea, vă prezentăm și povestea japonezului care a economisit 440.000 de dolari, dar regretă la pensie.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE