Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

Un pensionar de 70 de ani, fost angajat al căilor ferate, și fiica sa de 27 de ani, Rashmi, care suferă de tulburări mintale, au fost ținuți captivi timp de 5 ani de un cuplu angajat să aibă grijă de ei. Omprakash Singh Rathore a murit, iar fiica sa a fost găsită într-o stare gravă de epuizare.

Omprakash și fiica sa s-au mutat în anul 2016 într-o locuință nouă, după ce soția bărbatului a decedat. Fratele pensionarului, Amar Singh, a declarat că familia a angajat o pereche pentru a-i ajuta cu treburile casnice, pe „servitorii” Ram Prakash Kushwaha și pe soția sa, Ramdevi.

Cu toate acestea, cei doi angajați și-ar fi însușit casa, obligându-i pe Omprakash și pe fiica sa să trăiască la parter, în timp ce ei locuiau la etaj.

Amar Singh a mărturisit că cei doi i-au lipsit pe tată și fiică de hrană și de alte necesități de bază.

„De fiecare dată când veneau rudele, angajații inventau scuze și îi alungau, spunând că Omprakash nu dorește să vadă pe nimeni”.

Săptămâna aceasta, rudele pensionarului au aflat despre decesul său și au intrat în locuință. Au găsit corpul său în stare de descompunere, iar pe fiica sa, complet epuizată și dezbrăcată, într-o cameră. Trupul ei era atât de slăbit încât semăna cu cel al unei femei de 80 de ani.

„De pe corpul ei nu mai rămăsese aproape nimic; era doar un schelet care abia mai trăia”, a declarat una dintre rude, Pushpa Singh Rathore.

După ce trupul pensionarului a fost dus la spital, medicii au confirmat decesul și l-au predat poliției pentru o autopsie.

Vecinii lui Rathore s-au declarat șocați de cele întâmplate. Aceștia au povestit că, în trecut, fostul angajat al căilor ferate trăia „cu demnitate, purtând mereu costum și cravată atunci când ieșea afară”.

Familia bărbatului a preluat acum îngrijirea fiicei acestuia și este hotărâtă să obțină pedepsirea cuplului care i-a ținut captivi.

Se presupune că cei doi ar fi pus la cale acest plan pentru a pune mâna pe locuința și conturile bancare ale familiei.

Pe poarta casei, cuplul a pus chiar o placă pe care bărbatul s-a trecut drept fiul pensionarului.

