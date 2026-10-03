Un bărbat care încerca să își învețe fiica să conducă a fost lovit chiar de autoturismul manevrat de tânără, în Warren, statul american Michigan, a relatat People. Seniorul a murit în urma impactului.

Atenție, informații care vă pot afectat emoțional!

Accidentul a avut loc pe 27 septembrie pe Warner Avenue în Warren. Departamentul local de Poliție a raportat că totul s-a întâmplat într-un spațiu unde cei doi exersau manevrele de bază înainte ca tânăra să susțină examenul pentru obținerea permisului de conducere.

Ceea ce trebuia să fie un exercițiu de rutină s-a transformat într-un accident grav în doar câteva secunde de neatenție.

Din primele informații oferite de autorități, incidentul s-a produs în momentul în care bărbatul, 62 de ani, a coborât din mașină pentru a-i da indicații fiicei sale (18 ani) din exterior sau pentru a verifica poziția autoturismului.

În acel moment, tânăra aflată la volan a acționat greșit comenzile vehiculului, încurcând pedalele și pierzând controlul direcției.

Polițiștii sosiți la locul accidentului au demarat cercetările pentru a stabili cu exactitate dinamica producerii evenimentului.

În timpul lecției, șoferița în vârstă de 18 ani l-a lovit pe tatăl ei cu vehiculul și l-a târât pe o scurtă distanță înainte de a opri.

Serviciile de urgență au ajuns la fața locului, iar bărbatul rănit a fost transportat la spital, unde a fost declarat ulterior decedat.