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Un bărbat care încerca să își învețe fiica să conducă a fost lovit chiar de autoturismul manevrat de tânără, în Warren, statul american Michigan, a relatat People. Seniorul a murit în urma impactului.
Atenție, informații care vă pot afectat emoțional!
Accidentul a avut loc pe 27 septembrie pe Warner Avenue în Warren. Departamentul local de Poliție a raportat că totul s-a întâmplat într-un spațiu unde cei doi exersau manevrele de bază înainte ca tânăra să susțină examenul pentru obținerea permisului de conducere.
Ceea ce trebuia să fie un exercițiu de rutină s-a transformat într-un accident grav în doar câteva secunde de neatenție.
Din primele informații oferite de autorități, incidentul s-a produs în momentul în care bărbatul, 62 de ani, a coborât din mașină pentru a-i da indicații fiicei sale (18 ani) din exterior sau pentru a verifica poziția autoturismului.
În acel moment, tânăra aflată la volan a acționat greșit comenzile vehiculului, încurcând pedalele și pierzând controlul direcției.
Polițiștii sosiți la locul accidentului au demarat cercetările pentru a stabili cu exactitate dinamica producerii evenimentului.
În timpul lecției, șoferița în vârstă de 18 ani l-a lovit pe tatăl ei cu vehiculul și l-a târât pe o scurtă distanță înainte de a opri.
Serviciile de urgență au ajuns la fața locului, iar bărbatul rănit a fost transportat la spital, unde a fost declarat ulterior decedat.
Experții în siguranță rutieră și instructorii auto atrag atenția în mod repetat asupra riscurilor majore la care se expun cei care încearcă să învețe să conducă în afara cadrelor oficiale și fără mașini echipate corespunzător.