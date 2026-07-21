Părintele i-a salvat viața fiicei sale de doar 22 de luni donând o cincime din ficatul său, deși medicii nu știau dacă era compatibil până în momentul operației.

Rory Griffiths nu a ezitat să-și ofere o parte din organ după ce micuța Harriet a fost diagnosticată cu insuficiență hepatică cronică.

O decizie luată fără ezitare

Rory a fost operat la Spitalul Queen Elizabeth din Birmingham, unde medicii i-au prelevat o porțiune de ficat de 311 grame, echivalentă cu dimensiunea unei doze de suc.

În același timp, Harriet se afla pe masa de operație la Spitalul de Copii din Birmingham, situat la doar doi kilometri distanță.

Rory Griffiths se odihnește lângă fiica lui aflată pe patul de spital.
Rory Griffiths se odihnește lângă fiica lui aflată pe patul de spital.

Operația de 6 ore

Segmentul de ficat donat a fost transportat rapid între cele două spitale, iar intervenția chirurgicală, care a durat 6 ore, a fost un succes.

„Când am aflat că există posibilitatea să donez o parte din ficatul meu, nu am ezitat”, a declarat fermierul Rory.

Dacă aș putea să fac asta din nou pentru a salva viața altcuiva, aș face-o fără să stau pe gânduri.

Un nou început pentru Harriet

La 4 zile după operație, Rory și-a revăzut fiica la spital. „Am fost atât de fericit să o revăd. Era deja fetița tatei, dar acum simt că legătura noastră este și mai puternică”, a adăugat Rory.

După doar 6 zile, Rory a fost externat, iar ficatul său s-a regenerat complet în aproximativ 12 săptămâni.

„Este minunat să o văd alergând acum. Simt că am lăsat problema în urmă”, a mai spus părintele.

Lupta cu boala

Mama lui Harriet, Emily, în vârstă de 31 de ani, a povestit că problemele fiicei lor au apărut când aceasta a dezvoltat icter și a început să ia greu în greutate.

La 8 săptămâni, Harriet a fost diagnosticată cu deficit de alfa-1 antitripsină, o afecțiune genetică rară.

  • Deficitul de alfa-1 antitripsină este o boală genetică ereditară în care organismul produce o cantitate insuficientă de alfa-1 antitripsină (AAT), o proteină esențială pentru protejarea plămânilor și a ficatului. Nivelurile scăzute duc la boli pulmonare (precum BPOC sau emfizem) și hepatice (precum ciroza).

Deși tratamentele inițiale au avut succes, la un an, medicii au recomandat transplantul de ficat din cauza progresiei bolii.

„Medicii nu au fost siguri că transplantul va putea avea loc”

„Chiar dacă Rory a trecut prin toate testele, medicii nu au fost siguri că transplantul va putea avea loc până nu i-au verificat ficatul în timpul operației. În acel moment, chirurgii au sunat echipa de la Spitalul de Copii pentru a da undă verde operației”, a explicat Emily.

În acel moment am plâns de ușurare. Harriet urma să primească transplantul de care avea atât de mare nevoie.

Operația lui Rory a fost parte din programul de transplant hepatic de la Spitalul de Copii din Birmingham, reluat recent. Chirurgul Hector Vilca-Melendez a subliniat importanța colaborării dintre spitale: „Această realizare a fost posibilă doar datorită colaborării strânse cu centrul de transplant pentru adulți de la QEHB și datorită devotamentului echipei multidisciplinare de la Spitalul de Copii”.

Personalul medical își exprimă acum speranța că Harriet va avea o copilărie normală datorită sacrificiului și iubirii necondiționate ale tatălui său.

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