„Nu știu nimic. Nu ne-am mai văzut de opt ani. Ne auzeam din când în când, dar lucrurile acestea le-am aflat de la voi jurnaliștii. Medic? Vă repet că locuim în țări diferite de multă vreme”, a declarat tatăl lui Matteo Politi, care locuiește în Marghera, potrivit sursei citate.

Cazul medicului fals a fost dezvăluit de o investigație Libertatea. Reporterii ziarului au descoperit că Direcția de Sănătate Publică, din subordinea Ministerului Sănătății, i-a dat aviz escrocului italian Matteo Politi, care a ajuns să opereze de zeci de ori în România, chiar și la Spitalul privat Monza, deși nu are studii de Medicină. Cazul lui Matteo Politi a fost preluat de presa internațională, inclusiv de cel mai cunoscut ziar din lume – The New York Times.

