Treceri mai ieftine sau gratuite

Autoritățile din regiunea spaniolă Castilla y León pregătesc un program de reduceri consistente pentru șoferii care circulă frecvent pe autostrăzile cu taxă AP-6, AP-51, AP-61 și AP-71. Planul prevede o ieftinire cu cel puțin 60% a tarifelor de trecere, iar în anumite situații, acestea ar putea deveni chiar gratuite, dacă alte instituții publice vor contribui la finanțarea programului.

Potrivit 20minutos.es, inițiativa vine într-un moment în care în Spania mai sunt încă 12 autostrăzi aflate în administrarea Ministerului Transporturilor pentru care se percepe taxă.

În luna noiembrie, autostrada AP-68, care leagă Bilbao de Zaragoza, urmează să devină gratuită pe cea mai mare parte a traseului său. În paralel, regiunile Galicia, Asturias și Castilla y León continuă să solicite eliminarea taxelor de pe autostrăzile AP-9 și AP-66, după ce Comisia Europeană a declarat ilegale prelungirile concesiunilor acestora până în 2048 și 2050.

Cine poate beneficia de reducere

Programul este destinat șoferilor care au domiciliul în Castilla y León și folosesc în mod regulat autostrăzile cu taxă. Potrivit consilierei regionale pentru Mobilitate, Cristina Sanchidrián, beneficiarii trebuie să fie înregistrați cu domiciliul în această comunitate autonomă și să demonstreze că efectuează cel puțin zece călătorii pe lună, echivalentul a cinci drumuri dus-întors.

Pentru această categorie de utilizatori, reducerea garantată va fi de minimum 60% din valoarea taxei de autostradă. Autoritățile spun însă că acest procent reprezintă pragul minim. Guvernul regional este dispus să colaboreze cu alte instituții, precum Consiliul Provincial sau Primăria din Ávila, pentru a suplimenta fondurile și a ajunge chiar la eliminarea completă a taxelor.

Executivul regional vrea ca șoferii să beneficieze de aceste reduceri chiar din cursul anului 2026.

Cristina Sanchidrián a precizat însă că proiectul trebuie să parcurgă în continuare mai multe etape administrative și juridice, deși pregătirile sunt într-un stadiu avansat.

Dacă procedurile vor întârzia și implementarea efectivă va avea loc la începutul anului 2027, autoritățile analizează posibilitatea aplicării măsurii retroactiv pentru întregul an 2026.

În paralel cu programul de reducere a taxelor, Guvernul din Castilla y León pregătește investiții importante pentru modernizarea drumurilor regionale CL-505 și SG-500. Scopul este ca acestea să devină alternative sigure și eficiente la autostrăzile cu taxă AP-6 și AP-51.

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