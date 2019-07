De Dragoș Tănase, Daniel Stanciu,

Șoferul s-a apărat spunând că tocmai îşi cumpărase o pungă de croissante cu cremă de vin spumant, pe care le mânca, în momentul în care a fost oprit de poliţişti.

Cu toate acestea, bărbatul a rămas fără permis pentru o perioada de 3 luni şi a primit și o amendă de 600 de lei.

„Nu am consumat alcool, sunt taximetrist şi sunt un om responsabil, fiind singurul întreţinător al familiei. Am trei copii de crescut, rate şi facturi de plătit. Când am luat cornuleţele acelea, nici nu m-am uitat cu ce sunt. Dar mi se pare ceva incredibil să nu scrie pe pachet că nu e recomandat să le consumi dacă te urci la volan”, a declarat taximetristul pentru informatia-zilei.ro.