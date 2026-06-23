Techsylvania nu mai este doar o conferință regională, ci a devenit un punct de întâlnire strategic unde tendințele globale din IT, inteligență artificială și strategii de business sunt dezbătute de liderii momentului.

Ce aduce nou ediția din acest an: Speakeri de top și lideri globali

Ediția din 2026 se remarcă printr-o selecție impresionantă de invitați. Pe scenele Techsylvania vor urca executivi de top, fondatori de companii tech cu evaluări de miliarde de dolari și vizionari care dictează direcția inovației la nivel mondial.

Cei 48 de speakeri confirmați vor aborda teme de maximă actualitate, de la evoluția algoritmilor de inteligență artificială generativă și securitate cibernetică, până la finanțarea startup-urilor într-un climat economic global aflat în plină recalibrare. Prezența acestor experți oferă comunității locale și regionale acces direct la bune practici globale și oportunități unice de mentorat.

Peste 15 evenimente satelit: Conectare, workshop-uri și networking de elită

Dincolo de prezentările principale de pe scenă, Techsylvania 2026 transformă întregul oraș Cluj-Napoca într-un hub interactiv. Structura din acest an include peste 15 evenimente conexe care completează experiența principală:

Sesiuni de Q&A și workshop-uri tehnice: Spații dedicate programatorilor și managerilor de produs pentru perfecționare directă.

Zone de matchmaking pentru investitori: Startup-urile din regiune au șansa de a-și prezenta ideile în fața unor fonduri de Venture Capital de renume mondial.

Evenimente de networking informal: Întâlniri care facilitează parteneriate comerciale și schimburi de experiență între participanți din peste 20 de țări.

Agenda completă este disponibilă la https://techsylvania.com/agenda/.

De ce contează pentru România: Techsylvania continuă să consolideze statutul Clujului de „Silicon Valley al Europei de Est”, atrăgând capital, know-how și vizibilitate internațională într-un moment în care inovația tech este principalul motor de creștere economică.

Companiile, pasionații de tehnologie și antreprenorii își pot asigura accesul direct de pe platformele oficiale ale evenimentului. Având în vedere interesul ridicat din anii precedenți și numărul record de evenimente satelit programate pentru această săptămână, organizatorii recomandă rezervarea din timp a biletelor și programarea dinamică a întâlnirilor prin aplicația dedicată a conferinței.

Data evenimentului: 24-25 iunie 2026

Locația: Cluj Innovation Park, Cluj-Napoca, România

Bilete: https://techsylvania.com/tickets/

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