Anunțul a fost făcut joi, într-o conferință la Alba Iulia, de Adrian Comănescu, directorul Direcţiei Pieţe de Servicii din Consiliul Concurenţei,

„În procedura de inspecţie, control, pe care am avut-o noi, am primit autorizare de la Curtea de Apel. Pe lângă controlul pe care îl facem noi pe aparatura electronică, telefoane de serviciu, laptopuri, calculatoare etc, am primit o serie de autorizări să inspectăm şi telefoane personale ale persoanelor implicate. Şi atunci, am făcut şi acest lucru”, a spus Adrian Comănescu.

„Volumul de date pe care l-am luat este unul destul de mare, vor trebui analizate – e vorba de sute de tranzacţii, de mii de tranzacţii, pe perioade scurte de timp – şi atunci volumul acesta de date care trebuie prelucrate necesită un anumit timp. Dar, încercăm să ne mişcăm cu celeritate şi să venim cu un rezultat al acestei investigaţii într-o perioadă de timp rezonabilă”, a declarat Adrian Comănescu.

Directorul general din cadrul Consiliului Concurenţei, Daniela Bădilă, a explicat, la rândul său, de ce, în general, o investigaţie durează mai mult.

„Este o procedură complexă. Se merge la companii, se copiază calculatoare. Vă imaginaţi, un domeniu atât de complex cum este cel bancar, să mergi şi să copiezi date de pe calculator, apoi ele se procesează în sediul Consiliului, în prezenţa avocaţilor părţilor, se invocă diverse excepţii procedurale, deci procedura e extrem de detaliată din acest punct de vedere”, a menționat Daniela Bădilă.

Recomandări Discurs violent al preotului Calistrat, după ce a fost filmat lovind o femeie în curtea mănăstirii. „Vii tu, o măciucă isterică nemăritată, să faci teatru în față la 500 de oameni?”

„Apoi, toate constatările trebuie temeinic justificate. După ce se finalizează la nivel intern, echipa de caz îşi finalizează partea de analiză, lucrul acesta se traduce într-un raport. Acest raport de investigaţie parcurge, la rândul lui, o serie de filtre interne”, a afirmat Daniela Băcilă.

Dacă investigaţia vizează şi încălcarea Tratatului de funcţionare a Uniunii Europene, acest raport se trimite şi la Comisia Europeană, unde are şi acolo o durată de analiză, potrivit directorului general din cadrul Consiliului Concurenţei.

„Ulterior, are loc transmiterea raportului către părţile implicate, în cazul acesta către cele 10 bănci investigate, şi are loc o audiere în faţa plenului Consiliului Concurenţei. Echipa îşi prezintă punctul de vedere, se dă apoi cuvântul părţilor, are loc acea apărare şi doar după parcurgerea acestei proceduri se ia decizia finală, care apoi merge în instanţă”, a precizat Daniela Bădilă.

Începând cu 1 noiembrie, Consiliul Concurenţei a efectuat, începând cu 1 noiembrie, mai multe inspecţii inopinate la cele 10 bănci participante la stabilirea ratelor de referinţă ROBID/ROBOR, iar documentele ridicate în cadrul acţiunilor se află în analiza autorităţii române de concurenţă, în cadrul procedurilor specifice.

Foto cu caracter ilustrativ – Profimedia

Ai sesizat o eroare? Ne poți scrie pe adresa de email [email protected]

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO O recunoști? În urmă cu 10 ani era o faimoasă prezentatoare TVR, acum este soția unui celebru milionar din România

Playtech.ro Părintele Calistrat, REACŢIE uluitoare după ce a lovit o femeie! Legătura NEŞTIUTĂ până acum dintre cei doi

Viva.ro Daniela Crudu își face o casă uriașă, cu banii din OnlyFans: 'Are 4 camere, living jos, 3 camere sus, 3 băi...'

Observatornews.ro Părintele Calistrat, despre pumnul dat enoriaşei: ''Sunt două copile nemăritate, cred că au puţină isterie''

Știrileprotv.ro Caz rar în România. Două surori s-au născut exact în aceeași zi, în ani diferiți | GALERIE FOTO

FANATIK.RO Diva care s-a căsătorit cu un miliardar de 89 de ani a sfârșit într-un mod tragic. Cum a murit “noua Marilyn Monroe”

Orangesport.ro Greşeala făcută de un politician român în prezenţa lui Putin şi a oligarhilor: "Dacă mai scoate un cuvânt, îl dau afară de la masă". Cum i-a înfuriat pe ruşi într-un moment important

HOROSCOP Horoscop 10 noiembrie 2022. Taurii au la dispoziție o zi generoasă, care îi invită să fie și ei mai cumsecade și mai binevoitori cu cei din jur