Pentru fiecare dintre victimele femicidului, acum este prea târziu, dar există încă zeci, sute de potenţiale victime în întreaga ţară.

Campanie împotriva femicidului

„Să nu ucizi”, o campanie a Ştirilor Kanal D, vine să rupă această tăcere și să ceară o lege mult mai fermă pentru descurajarea acestor crime, măsuri concrete împotriva unui flagel care seceră o viaţă în fiecare săptămână.

Bilanțul este unul înfiorător! În România, cinci femei sunt ucise, în medie, în fiecare lună, iar 165 sunt bătute zilnic de partener. Una din patru femei din țara noastră a cunoscut abuzul cel puțin o dată în viață, potrivit unui raport întocmit de comisia parlamentară („România fără violenţă domestică”).

În spatele fiecărui caz se află o istorie de teamă, tăcere și lipsă de reacție din partea celor din jur, dar şi a autorităţilor. Femicidul este crimă sistematică și expresia extremă a unei violenţe cu repetiţie împotriva femeilor, o tragedie care afectează victima, familia victimei, dar și comunități, acaparând întreaga societate. Tocmai de aceea această realitate îngrijorătoare, care se amplifică de la o săptămână la alta, trebuie tratată ca o urgenţă naţională.

„Crima este ultimul act al unui lanț de abuzuri, agresiuni și suferinţe. Fiecare viață pierdută este și un eșec al nostru, ca societate. Fiecare dintre noi trebuie să semnaleze abuzul, să nu închidă ochii și să ceară instituțiilor abilitate să ia atitudine. Ne dorim schimbarea legii, justiție reală pentru victime, ne dorim prevenție și o societate în care să nu dicteze frica. Cerem cu voce tare acţiune, responsabilitate, empatie. Prevenirea femicidului nu este opțională, este o datorie morală și socială”, a spus Mihai Ghiţă, managerul Stirilor Kanal D şi prezentatorul emisiunii „Asta-i România!”, de la Kanal D.

Reportaje despre cazuri care au zguduit întreaga ţară

Începând din 28 octombrie 2025, în fiecare marţi, în cadrul Știrilor Kanal D din Prime Time, vor fi difuzate reportaje despre cazuri care au zguduit întreaga ţară, iar publicul va afla parcursul unor tragedii care ar fi putut fi prevenite, dar și detalii cutremurătoare chiar de la supravieţuitoare, de la apropiaţi ai victimelor. Reporterii vor sta de vorba cu autorităţile și cu cei care ar putea să vină cu soluții concrete pentru a opri această spirală a violenţei.

Doar prin solidaritate, intervenție timpurie și politici eficiente putem construi o societate în care femeile să trăiască în siguranță, nu în frică. Prin această campanie se dorește aducerea în atenţie a suferinței ascunse, dar și să se audă vocile victimelor violenței domestice. Mai mult decât atât, se încearcă schimbarea legii, acțiune și responsabilitate din partea comunității și a autorităților.

Claudia Costandiş, reporter al Știrilor Kanal D, a realizat întreaga serie de reportaje din cadrul campaniei. Demersul Ştirilor Kanal D va fi susţinut de vedetele Kanal D, Kanal D2 și Radio Impuls, în toate emisiunile celor două staţii TV şi ale radioului, precum şi pe proprietăţile Digital din portofoliul Dogan Media.

În caz de urgență, numărul Telverde destinat victimelor violenţei domestice, 0800.500.333, este pus la dispoziţie tuturor celor care au nevoie de ajutor sau care vor să semnaleze un caz de violenţă domestică.

