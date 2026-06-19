Cod galben de caniculă în jumătate de țară, în 20-21 iunie 2026

Primul cod galben de caniculă din vara 2026 este valabil sâmbătă, în intervalul orar 12.00-21.00.

„Sâmbătă (20 iunie) în Crişana, Banat, Maramureş, vestul şi centrul Transilvaniei şi în vestul Olteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată”, anunţă ANM.

Maximele termice vor fi cuprinse între 30 şi 34 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest, unde şi indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge izolat pragul critic de 80 de unităţi.

Sunt vizate judeţele Alba, Arad, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Caraş-Severin, Hunedoara, Mehedinţi, Maramureş, Mureş, Sibiu, Sălaj, Satu Mare şi Timiş.

Al doilea cod galben care anunță temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat este valabil duminică, 21 iunie, în intervalul orar 12.00-21.00.

„Duminică (21 iunie) în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia și în vestul și centrul Transilvaniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 31 și 36 de grade Celsius, cu cele mai mari valori în vest și sud-vest unde local va fi caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități”, precizează meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie.

Informare de temperaturi extreme în toată țara

ANM a emis și o informare de vreme călduroasă, local caniculă și disconfort termic, valabilă în intervalul 19 iunie, ora 10.00 – 22 iunie, ora 21.00.

Potrivit ANM, vremea va deveni treptat călduroasă în cea mai mare parte a ţării, iar disconfortul termic va fi în accentuare îndeosebi în vest şi sud-vest, unde local va fi caniculă.

Maximele termice vor fi cuprinse vineri (19 iunie) între 24 și 25 de grade Celsius pe litoral şi 32 de grade Celsius în vest şi sud-vest, apoi vor fi în creştere, astfel încât duminică şi luni se vor înregistra valori de până la 36 grade Celsius.

De asemenea, în intervalul 19 iunie, ora 10.00 – 22 iunie, ora 21.00, pentru municipiul Bucureşti va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică pentru vreme călduroasă şi disconfort termic.

Vezi și prognoza meteo ANM în perioada 22 iunie-19 iulie 2026





