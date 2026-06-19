Cum va fi vremea în săptămâna 22-29 iunie 2026

Pe parcursul săptămânii viitoare, vremea se va menține călduroasă în jumătatea vestică a țării, unde disconfortul termic va fi ridicat, astfel că indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge local sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Tendință care se va menține pe întreg intervalul de estimare.

Nu scăpăm, însă, nici de averse, descărcări electrice și vijelii, mai ales în zonele montane și deluroase. Ploile vor avea și caracter torențial, iar pe alocuri se vor înregistra cantități de apă de 15–25 l/mp. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 de grade pe litoral și 35 de grade în Crișana, Banat, vestul Olteniei și vestul Transilvaniei.

„Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în jumătatea vestică a teritoriului. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice”, potrivit ANM.

Cum va fi vremea în săptămâna 29 iunie-6 iulie 2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor, dar mai ales în jumătatea vestică a țării.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi deficitare la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea în săptămâna 6-13 iulie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în jumătatea vestică a teritoriului.

Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile vestice, nordice și centrale, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Cum va fi vremea în săptămâna 13-20 iulie 2026

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în toate regiunile, dar mai ales în cele vestice.

Regimul pluviometric va fi deficitar în toate regiunile, dar mai ales în cele intracarpatice.

Europa, sub o cupolă de foc: valul de caniculă va aduce temperaturi extreme de până la 43 de grade Celsius

Un val de căldură extremă lovește în aceste zile mai multe regiuni din Europa.

Hărțile meteorologice indică formarea unui dom de căldură puternic deasupra Europei de Vest, ceea ce ar putea face ca al doilea val de căldură din 2026 să fie și mai intens și de durată decât episodul excepțional de caniculă înregistrat între sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie. Conform prognozelor, temperaturile vor începe să crească brusc de miercuri, 21 iunie marcând debutul oficial al verii.

Între 22 și 26 iunie, Portugalia, Spania și Franța vor fi cele mai afectate țări. În Évora și Beja, temperaturile ar putea varia între 39°C și 42°C, în timp ce în Castelo Branco sunt prognozate valori între 38°C și 41°C.

În zonele din interiorul sudic al Peninsulei Iberice, temperaturile ar putea urca până la 43°C și chiar 45°C.

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